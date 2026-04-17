El Municipio de 9 de Julio, participo de un Congreso Provincial sobre salud

Nueve de Julio formó parte del Congreso Provincial de Salud 2026 (COSAPRO), desarrollado del 15 al 17 de abril en la ciudad de Mar del Plata, el principal ámbito de debate y planificación sanitaria de la provincia.

El distrito estuvo representado por la secretaria de Salud, Tamara Vázquez, junto a equipos técnicos que integran el sistema local.

El encuentro reunió a autoridades provinciales, equipos de salud y representantes de los 135 municipios con el objetivo de definir políticas públicas y coordinar el funcionamiento del sistema sanitario bonaerense.

En ese marco, el ministro de Salud Nicolás Kreplak encabezó la apertura, donde planteó un escenario complejo para el sector y cuestionó las políticas nacionales en materia sanitaria.

Durante las jornadas se abordaron ejes vinculados a la formación profesional, la planificación estratégica y la necesidad de fortalecer un sistema integrado, con participación de referentes como Mario Rovere y Leticia Ceriani, quienes destacaron el rol del COSAPRO en la construcción de consensos y el desarrollo de políticas públicas con enfoque humano.

El congreso forma parte del Plan Quinquenal de Salud 2023-2027 y se consolida como una instancia clave para proyectar el sistema sanitario en toda la provincia, en un contexto atravesado por tensiones económicas. La participación de Nueve de Julio se inscribe en ese proceso de articulación, buscando fortalecer la red de atención y garantizar el acceso a la salud en el ámbito local.