El legado continua: Fernando y Gerónimo Saenz Valiente, contundencia en el martillo

El 5to. remate de Cabañas La Coincidencia de Agropecuaria Vidal y de La Blanqueada de Ramon Echechiquia, en 9 de Julio, tuvo la particularidad que las ventas estuvieron a cargo de Fernando y Gerónimo Saenz Valiente y de Luis Trelaun. Los jóvenes no sintieron la presión, debido a su pasión, seguridad, humor, contundencia en el martillo y hasta lo hicieron bien musical.

Fernando (27) y Gerónimo (24), comentaron a El Regional Digital, la confianza que tanto su padre, Fernando como Gervasio Saenz Valiente le han concedido no solo con este remate, sino tambien en otras subastas.

Ya en el 4to. remate de La Coincidencia, Fernando acompaño a su padre. Hoy son tercera generación de la casa martillera, una de las mas reconocidas en el país.

Mira que piensan, que dicen y como se divierten poniéndole su tónica de humor y música