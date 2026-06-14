El invierno se adelanto en PBA, la nieve ya cubre de blanco las cumbres de Sierra de la Ventana

Las autoridades del Parque Provincial Ernesto Tornquist y de la Reserva Natural Sierras Grandes informaron que la nieve ya es visible a menos de 700 metros sobre el nivel del mar. Se espera un escenario espectacular para este domingo debido a las temperaturas bajo cero que consolidarán el paisaje nevado.

Según destaca el portal Noticias Radio Reflejos , el frío se hizo sentir con fuerza y transformó el paisaje de la comarca. Desde las primeras horas de la mañana de este sábado, ambos parques confirmaron que las cumbres del sistema de Ventania se encuentran completamente nevadas.

El fenómeno, impulsado por la intensa masa de aire frio donde en 9 de Julio y region se registro un manto blanco producto de una helada registrada, también en la zona de serranía bonaerense, ya se puede apreciar con claridad en laderas ubicadas a menos de 700 metros de altura.

Primeras imágenes

A través de publicaciones en sus redes sociales, ambas reservas compartieron las primeras imágenes de los cerros cubiertos por un manto blanco, que generaron gran entusiasmo entre los habitantes de la región y los turistas que disfrutan del fin de semana largo.

En tanto, las precipitaciones se registran de forma continua desde la madrugada en toda la comarca serrana. Si bien en las zonas céntricas y cascos urbanos las lluvias apenas acumulan 2 milímetros, los especialistas locales señalan que en las zonas altas el fenómeno se está desarrollando con una intensidad y un caudal significativamente mayores, lo que explica la rápida acumulación de nieve.