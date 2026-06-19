El INASE actualizó el régimen de pago espontáneo y otorgará un 25% de descuento en multas por infracciones a la Ley de Semillas

El Instituto Nacional de Semillas (INASE) oficializó una modificación en el régimen de pago espontáneo de multas por infracciones a la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N°20.247, con el objetivo de incentivar la cancelación rápida de las sanciones y reducir la morosidad administrativa.

La medida fue establecida mediante la Resolución 293/2026, publicada este miércoles 17 de junio en el Boletín Oficial, y establece una reducción del 25% sobre el monto de las multas para aquellos infractores que realicen el pago total dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación del acto sancionatorio.

Desde el organismo señalaron que el sistema de pago espontáneo busca favorecer el cumplimiento voluntario de las sanciones, evitando costos adicionales vinculados a la gestión de cobro y a eventuales procesos de ejecución forzada por parte del Estado.

En los fundamentos de la resolución, el INASE destacó que esta herramienta ha demostrado ser efectiva para mejorar los niveles de cumplimiento, disminuir la morosidad y contribuir al funcionamiento eficiente de la administración pública. La normativa modifica el artículo 1° de la Resolución 149/1999, que regulaba el mecanismo de pago espontáneo, y al mismo tiempo deroga la Resolución 33/2024, que había introducido cambios en el esquema vigente hasta ahora. Según el texto oficial, la actualización de las condiciones busca facilitar que los administrados puedan acceder al beneficio otorgado y regularizar su situación en plazos más acotados.

La decisión contó con la intervención de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) durante su reunión del 9 de junio de 2026, además del dictamen correspondiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo.