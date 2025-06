El gran debe ganadero: Mejorar la Cria

En el marco del 12o Congreso Ganadero, organizado por la Sociedad Rural de Rosario, el ingeniero, consultor y especialista Juan Elizalde ofreció una exposición clave titulada “Desafío 2030: Desafíos tranquera adentro”, analizó los principales obstáculos y oportunidades que enfrenta la ganadería argentina de cara al futuro.

Elizalde propuso pensar la producción ganadera desde una mirada introspectiva, es decir, desde el interior de cada establecimiento y también a nivel país: “tranquera adentro” como sinónimo de todo aquello que podemos transformar desde la gestión propia.

Con una analogía clara, invitó a imaginar a la Argentina como un gran campo dividido en potreros —provincias— para analizar la heterogeneidad productiva y las brechas existentes.

Uno de los puntos más relevantes fue la brecha tecnológica y productiva entre productores que trabajan con asesoramiento técnico y gestión de datos, y aquellos que aún estiman su

producción de manera empírica. “Esa diferencia puede representar hasta un 60% en productividad, lo que implica que, si eleváramos ese promedio, podríamos pasar de 3 a 5 millones de toneladas de carne por año”, explicó. Esto permitiría aumentar las exportaciones sin comprometer el consumo interno, algo fundamental frente a los conflictos económicos e inflacionarios que históricamente genera la suba del precio de la carne.

También hizo foco en la eficiencia productiva, especialmente en la etapa de cría, que consume hasta el 80% de los recursos forrajeros. Provincias como Santa Fe presentan niveles de destete alarmantemente bajos —alrededor del 35%—, lo que genera una baja conversión de pasto en carne. Mejorar esos indicadores permitiría no solo aumentar el stock, sino también redistribuir la demanda alimenticia dentro del sistema ganadero, fortaleciendo la recría y el engorde.

“El objetivo no es sembrar más pasturas en zonas agrícolas, eso no va a suceder. El verdadero desafío está en mejorar la eficiencia de los sistemas existentes, con foco en la cría. Un millón de terneros más solo es posible si sabemos cómo alimentarlos”, concluyó.

La exposición dejó en claro que el crecimiento de la ganadería no depende exclusivamente del contexto externo, sino de decisiones estratégicas dentro de cada campo. La sostenibilidad futura del sector pasa por cerrar brechas, optimizar recursos y profesionalizar la gestión. Un llamado a la acción urgente y profunda para el campo argentino.