Hasta ahora, se barajaba la posibilidad de reintroducir el Capítulo 11 del proyecto, que contenía la derogación de las leyes para las universidades y la discapacidad, o de trabajar su aplicación mediante el retoque de otros artículos, pero según supo DIB en las últimas horas la Casa Rosada optó por avanzar con el proyecto tal como está.
El gobierno se definió: no toca el Presupuesto y apuesta a hacerlo ley el viernes
Las razones de la resignación
Tanto Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, no quieren dilatar el debate porque el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos piden que Argentina funcione con un presupuesto aprobado, algo que hasta ahora no ocurrió con esta gestión. El proyecto contiene, en ese sentido, una autorización para la toma de deuda pública que es relevante de cara al vencimiento de US$ 4.200 millones que debe afrontar gobierno el 9 de enero.
La estrategia obligará a Caputo a aplicar medidas adicionales para sostener el superávit fiscal, ya que el gobierno aduce que la aplicación de las dos normas lo compromete. “Nosotros tenemos una regla de oro, que es el superávit fiscal, nos tendremos que acomodar para no caer en déficit, eso se va a arreglar pero no va a ser mediante este presupuesto, sino mediante otros instrumentos”, dijo Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, el viernes.
