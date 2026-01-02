El Gobierno le quita al INTI una serie de servicios y certificaciones clave

La iniciativa va a entrar en vigor de acuerdo con un cronograma establecido por la misma Resolución. Así, según el texto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el INTI dejará de prestar estos servicios a partir del 31 de enero de 2026 .

Argumentos

Las autoridades tomaron esta decisión argumentando que “se presenta en la actualidad una situación de superposición entre las actividades que lleva adelante la Dirección Técnica de Metrología Legal, dependiente de la Gerencia Operativa De Metrología Y Calidad y el Organismo de Certificación, dependiente de la Dirección Operativa y las funciones y competencias que le fueron asignadas por la Autoridad de Aplicación al Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y a los organismos certificadores acreditados ante el mismo”.

Entonces, “el servicio metrológico legal argentino cuenta con una oferta suficiente de laboratorios y organismos de certificación acreditados ante el OAA, que permite al INTI centrar sus acciones en el marco de Metrología Científica e Industrial, fortaleciendo su rol de articulador del Sistema Nacional de la Calidad a partir de la elaboración de muestras testigos, desarrollo e innovación metrológica”

De ese modo, “resulta indispensable alinear las políticas aplicables al mercado interno, procediendo a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el usuario, así como a la eliminación de todas las trabas y obstáculos al comercio que sólo han generado incrementos en los costos de las transacciones y pérdidas de tiempo en la gestión de los trámites para los proveedores, lo que finalmente redunda en un perjuicio para los consumidores”.

Una por una

Según se lee en los anexos de la resolución, éstas son las certificaciones que dejará de dar el INTI.

Instrumentos de Pesar No Automático

Aprobación de Modelo

Verificación Primitiva

Verificación Periódica

Medidores de Agua Potable Fría

Aprobación de Modelo

Verificación Primitiva

Verificación Periódica

Termómetros Clínicos de Líquido Termométrico en Vidrio

Aprobación de Modelo

Verificación Primitiva

Verificación Periódica

Medidores de Energía Eléctrica en Corriente Alterna

Aprobación de Modelo

Verificación Primitiva

Verificación Periódica

Medidores de Concentración de Alcohol en Aire Exhalado (Etilómetros)

Aprobación de Modelo

Verificación Primitiva

Verificación Periódica

Termómetros Clínicos Electrónicos

Aprobación de Modelo

Verificación Primitiva

Verificación Periódica

Taxímetros

Aprobación de Modelo

Verificación Primitiva

Verificación Periódica

Cinemómetros

Verificación Primitiva

Verificación Periódica

Medidas de Masa (Pesas)

Aprobación de Modelo

Verificación Primitiva

Verificación Periódica

Medidas de Capacidad (Patrón y Calibración)

Aprobación de Modelo

Verificación Primitiva

Verificación Periódica

Surtidores de Nafta, Kerosene y Gas Oil

Aprobación de Modelo

Verificación Primitiva

Verificación Periódica

Probetas y Vasos Graduados

Aprobación de Modelo

Verificación Primitiva

Verificación Periódica

Fuente: Dib