El Gobierno le quita al INTI una serie de servicios y certificaciones clave
El Gobierno Nacional, según se vio en los últimos días del año que se fue, continúa restándole atribuciones al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INT) a partir de lo que aseguran que es una “superposición de funciones”. Tras recortar el 25% del personal, a principios de diciembre disolvió el servicio de calibración y medición. Ahora le sacaron una serie de servicios y certificaciones clave.
Plazos
La iniciativa va a entrar en vigor de acuerdo con un cronograma establecido por la misma Resolución. Así, según el texto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el INTI dejará de prestar estos servicios a partir del 31 de enero de 2026.
Argumentos
Las autoridades tomaron esta decisión argumentando que “se presenta en la actualidad una situación de superposición entre las actividades que lleva adelante la Dirección Técnica de Metrología Legal, dependiente de la Gerencia Operativa De Metrología Y Calidad y el Organismo de Certificación, dependiente de la Dirección Operativa y las funciones y competencias que le fueron asignadas por la Autoridad de Aplicación al Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y a los organismos certificadores acreditados ante el mismo”.
Entonces, “el servicio metrológico legal argentino cuenta con una oferta suficiente de laboratorios y organismos de certificación acreditados ante el OAA, que permite al INTI centrar sus acciones en el marco de Metrología Científica e Industrial, fortaleciendo su rol de articulador del Sistema Nacional de la Calidad a partir de la elaboración de muestras testigos, desarrollo e innovación metrológica”
De ese modo, “resulta indispensable alinear las políticas aplicables al mercado interno, procediendo a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el usuario, así como a la eliminación de todas las trabas y obstáculos al comercio que sólo han generado incrementos en los costos de las transacciones y pérdidas de tiempo en la gestión de los trámites para los proveedores, lo que finalmente redunda en un perjuicio para los consumidores”.
Una por una
Según se lee en los anexos de la resolución, éstas son las certificaciones que dejará de dar el INTI.
Instrumentos de Pesar No Automático
- Aprobación de Modelo
- Verificación Primitiva
- Verificación Periódica
Medidores de Agua Potable Fría
- Aprobación de Modelo
- Verificación Primitiva
- Verificación Periódica
Termómetros Clínicos de Líquido Termométrico en Vidrio
- Aprobación de Modelo
- Verificación Primitiva
- Verificación Periódica
Medidores de Energía Eléctrica en Corriente Alterna
- Aprobación de Modelo
- Verificación Primitiva
- Verificación Periódica
Medidores de Concentración de Alcohol en Aire Exhalado (Etilómetros)
- Aprobación de Modelo
- Verificación Primitiva
- Verificación Periódica
Termómetros Clínicos Electrónicos
- Aprobación de Modelo
- Verificación Primitiva
- Verificación Periódica
Taxímetros
- Aprobación de Modelo
- Verificación Primitiva
- Verificación Periódica
Cinemómetros
- Verificación Primitiva
- Verificación Periódica
Medidas de Masa (Pesas)
- Aprobación de Modelo
- Verificación Primitiva
- Verificación Periódica
Medidas de Capacidad (Patrón y Calibración)
- Aprobación de Modelo
- Verificación Primitiva
- Verificación Periódica
Surtidores de Nafta, Kerosene y Gas Oil
- Aprobación de Modelo
- Verificación Primitiva
- Verificación Periódica
Probetas y Vasos Graduados
- Aprobación de Modelo
- Verificación Primitiva
- Verificación Periódica
Fuente: Dib
Deja un comentario