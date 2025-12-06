El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias desde el 10 de diciembre: qué proyectos busca aprobar

El presidente Javier Milei firmó este viernes el decreto que convoca a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, entre el 10 y el 30 de diciembre. En ese período, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) buscará sancionar el proyecto de Presupuesto e iniciar los debates en comisión de las diferentes reformas que son impulsadas desde el Poder Ejecutivo.

Presupuesto 2026;

Inocencia Fiscal;

Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria;

Modernización laboral;

Reforma del Código Penal

Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar;

«El avance hacia la prosperidad es irrefrenable. Dios bendiga a la República Argentina», concluyó.

El objetivo del oficialismo es tratar en diciembre el Presupuesto y la reforma del Código Penal, mientras para febrero quedarían las reformas laboral y tributaria, así como también la ley de Glaciares.

Quienes estarán al frente de las negociaciones en el Congreso son el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con intervención del ministro del Interior, Diego Santilli.

De igual modo, Adorni, escoltado por Santilli, lleva adelante el diálogo con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, con la intención de sumar voluntades legislativas para sancionar las reformas de segunda generación que diseñó Milei.

El Gobierno buscará aprobar además en las sesiones extraordinarias el proyecto de Inocencia Fiscal, que busca dar resguardo a las personas para que blanqueen el dinero no declarado en la económica real.