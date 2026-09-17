El Gobierno consiguió dictamen y quedó cerca de aprobar la reducción del subsdio al gas en 90 ciudades

El Gobierno nacional consiguió hoy dictamen favorable para el proyecto del ley que revierte la ampliación de la llamada “zona fría” con lo que el subsidio al consumo de gas natural, lo que encarece en la práctica el servicio en 94 ciudades de la provincia de Buenos Aires, además de otras de Córdoba, Santa Fé, Mendoza y San Luis.

El dictamen se aprobó en un plenario de comisiones de Presupuesto y Energía y Minería de la cámara Alta durante la cual expusieron especialistas en la materia, y abre la puerta al tratamiento del proyecto en el recinto donde podría convertirse en ley, ya que cuenta con media sanción de la cámara de Diputados.

Durante las exposiciones, la secretaria de energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, argumentó a favor de reducir el alcance del régimen al señalar que “no puede haber subsidios generalizados. La ley actual se subsidia con un cargo a todos los usuarios del país”, en referencia a que el fideicomiso que nutre el subsidio se financia con un cargo extra en las facturas.

Del otro lado, el senador de San Luis Fernando Salino (Justicia Social Federal) alertó por el impacto social de la medida que puede incrementar las facturas “hasta un 55% en zonas donde el consumo es mayor que el promedio, y también por “un manejo a discreción del subsidio por parte del Ejecutivo” contenido en el proyecto.

El proyecto del gobierno busca dar marcha atrás con la Ley 27.637, sancionada en 2021, quye amplió el régimen utilizando criterios bioambientales y extendió los descuentos a regiones que hasta entonces no los recibían. En la provincia de Buenos Aires la ampliación fue significativa: antes de ese cambio el régimen comprendía únicamente al partido de Carmen de Patagones.

Con la ampliación, se incorporaron 90 ciudades, entre ellas grandes centros urbanos como Mar del Plata y Bahía Blanca, pero también ciudades intermedias como Azul y Necochea. Los detractores de la medida sostienen que no está justificada en una realidad geográfica, y los defensores dicen que allí hace más frío y que el consumo promedio de gas duplica al resto.

Si se aprueba el proyecto del gobierno se mantendrá un régimen de subsidios pero mucho más acotado que el actual, con lo que habrá un incremento del costo del servicio, pero que el gobierno, aunque lo admite, hasta ahora no ha cuantificado.