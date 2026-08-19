El gobierno acordó con los gobernadores del norte y destraba el achique del subsidio al gas en PBA

El gobierno nacional anunció hoy un acuerdo con los gobernadores del norte grande para establecer un esquema de subsidios a los consumos eléctricos por “zona cálida”, lo que a su vez constituye un paso clave para sumar el respaldo político necesario para avanzar con el achicamiento a los subsidios al gas natural en 94 ciudades de la provincia de Buenos Aires comprendidas en el régimen de “zona fría”.

El acuerdo fue oficializado hoy por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que llevó adelante el grueso de las negociaciones, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en una reunión en Casa Rosada con junto a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y los equipos de Energía de las diez provincias que integran el Norte Grande.

En un comunicado, el Ejecutivo, que calificó de “histórico” el entendimiento, destacó la celeridad con que se logró “en menos de una semana desde que los mandatarios provinciales plantearon la necesidad de contemplar las mayores necesidades de consumo eléctrico que enfrentan las familias del Norte durante los meses de alta temperatura”. Santilli apuntó que “cuando hay diálogo (…) Nación y provincias pueden trabajar juntas y dar respuestas concretas a la gente”.

Aunque no se precisaron detalles de la implementación, sí se indicó que se re definirán los subsidios para “zonas calientes y muy calientes”. El esquema apunta a morigerar el impacto de las facturas para los usuarios que usan la energía eléctrica para refrigerar en los meses de mayor calor del año. “La iniciativa apunta a reconocer las particularidades climáticas de las provincias del Norte y el mayor consumo eléctrico asociado a las altas temperaturas”, se indicó.

La contrapartida

Aunque el gobierno no hizo mención esta cuestión, la contrapartida de este entendimiento se relaciona con el objetivo de achicar el régimen de zona fría, por el cual se subsidia el consumo de gas natural para 94 ciudades de la provincia de Buenos Aires -y de otras cuatro provincias- que se dispara en los meses invernales. En ese sentido, el gobierno busca que los gobernadores del norte aporten ahora los votos para hacer avanzar esta segunda iniciativa en el Senado.

Como viene informando DIB, el gobierno busca ahorrar unos $250.000 millones de pesos en subsidios con la reducción de la zona fría, que volvería a sus dimensiones previas a la ampliación del 2021, votada a instancias del kirchnerismo. Pero implicaría un aumento de entre el 30 y el 50% de las facturas de la ciudades afectadas, más allá de que ese impacto se morigeraría algo por un esquema de subsidio residual.

En total, el incremento en la factura alcanzaría a 1.2000.000 usuarios bonaerense, aproximadamente un 20% del total de lo que existen en el territorio de la provincia.

El achicamiento del régimen de zona fría fue aprobado en la cámara de Diputados por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, pero aún no fue tratado en la cámara Alta, donde hasta ahora el gobierno no había logrado los consenso necesarios para avanzar. El acuerdo con los gobernadores del norte es un paso clave en ese sentido.