El girasol se entusiasma en el rinde, y podría pasar las 6 M/Tns

La proyección de producción de girasol sube 400 mil toneladas y se ubica en 6,2 MTn para el ciclo 2025/26, informo en su Panorama Agricola Semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Segun el informe, este ajuste responde, no solo a los buenos resultados registrados en el NEA, Córdoba y Centro-Norte de Santa Fe, sino a que luego de las lluvias de las últimas 2 semanas, las estimaciones de rendimiento esperado para los Núcleos y para el Norte de la Pampa-Oeste de Buenos Aires se ubican por encima de los 25 qq/Ha, donde el 32 % del área ya se encuentra en madurez fisiológica.

El rendimiento promedio del 27,9 % cosechado es de 22,8 qq/Ha, manteniéndose 1,4 qq/Ha por encima del rinde promedio cosechado a similar fecha durante la campaña pasada (Récord Histórico).

No obstante, permanece la incógnita sobre los resultados que se obtendrán sobre el centro y sur de Buenos Aires y La Pampa, donde la oleaginosa transita entre floración y llenado de granos con un 20 a 30 % del área bajo condiciones limitantes de humedad, y escasos a nulos pronósticos de lluvias.