El fuerte pedido de una Rural: Eliminar Retenciones y que sea Ley

La Sociedad Rural de Rosario valora el camino de reducción de los derechos de exportación que lleva adelante el Gobierno nacional y solicita al Congreso de la Nación que lo convierta en ley, para que la baja deje de depender de un decreto.

El campo carga históricamente con esta discriminación, además de los impuestos generales, se le descuentan en forma automática los derechos de exportación, que no se coparticipan y no vuelven a las provincias donde se genera la producción.

Los números del propio Gobierno lo confirman: el Presupuesto 2027 prevé recaudar $12,06 billones por derechos de exportación, un 41,3% más que en 2026, con alícuotas más bajas. Con menos peso encima, el sector produce, exporta y mueve la economía. La eliminación no es un costo fiscal: es una inversión que se recupera en una gestión.

Hoy la Argentina es el único país exportador del mundo que grava sus cereales y el único que obliga a liquidar el 100% de las divisas, mientras compite con países que subvencionan su producción.

Por eso solicitamos:

1.

Un cronograma de reducción hasta cero sancionado por ley, como proponen los proyectos de los diputados Gisela Scaglia y Martín Ardohain, presentados en mayo y aún sin tratamiento.

2.

La derogación del artículo 755 del Código Aduanero en lo que delega la facultad, para que crear o aumentar un derecho de exportación requiera ley del Congreso, como establece el artículo 75 de la Constitución Nacional.

3.

Que el cereal se pague en la moneda en que cotiza, como ya ocurre con los insumos agropecuarios.

4.

Créditos a tasas bajas y sostenidos en el tiempo.

El Presupuesto 2027 ya está en Diputados. Es el momento de tratarlo junto con estos proyectos y darle al campo la previsibilidad que necesita para seguir invirtiendo.