El Dudi, unico puntero del Torneo de Ascenso

Se disputo la tercera fecha del torneo de Ascenso donde en la localidad de El Provincial, Defensores de Sarmiento recibió a 12 de Octubre. El 12, venció al «Tifón» por 3 a 0.

Por su parte en cancha de Once Tigres, Unión Dennhey donde hace de local, enfrento a Compañía Gral. Buenos Aires. Ambos equipos venían de perder sus dos primero partidos. Casi desde el arranque, el equipo dirigido por Tomas Fons se puso en ventaja con dos goles de Sancholuz (a esta altura del torneo, es el goleador con cuatro unidades). Sin embargo la locomotora se puso en marcha y termino empatando el partido, cuyo resultado fina fue 2 a 2.

Por su parte en cancha de El Fortin, donde Defensores de la Boca hace de local en este torneo, recibió al Atlético Dudignac. El local era mas desde el inicio, donde a los dirigidos por Barbutti les costaba encontrarse con la pelota y el medio campo, y a no ser por el arquero Silva, que en los primeros minutos salvo al Dudi, a lo que se sumo la expulsión por doble amarilla, su numero 9, Villarreal.

Sin embargo una falta cometida en la puerta del area del Defe, supo aprovecharla muy bien Dudignac por medio de Berthelot y puso el uno a cero para la visita, que finalizado el primer tiempo, ganaba 3 a 0, y por el lado de Defensores de la Boca, se fue expulsado Benedeto.

El segundo tiempo los dirigidos por Ignacio Battisttella fueron mas y eso se vio en la actitud del local que descontó en dos oportunidades, pero no le alcanzo.

Con este resultado, Dudignac es único puntero

Síntesis 3era. Fecha

Defensores de Sarmiento 0 vs. 12 de Octubre 3

Union Dennehy 2 vs. Compañia Gral . Bs.As. 2

Def. de la Boca 2 vs. Atl. Dudignac 3

Libre: 18 de Octubre

Posiciones

Atl. Dudignac 9

12 de Octubre 6

18 de Octubre 6

Def. Sarmiento 3

Union Dennhey 1

Compañia Gral. Bs. As. 1

Def. de la Boca 0

CUARTA FECHA

12 de Octubre – Dennehy

Compañía Gral Bs. As. – Def. de la Boca

Dudignac – 18 de Octubre

Libre: Def. de Sarmiento.