El desempeño de la campaña gruesa finaliza el 2025 con buen desarrollo  

El ciclo 2025 cierra con una campaña gruesa en buen desempeño. En el caso de la soja, el cultivo continúa avanzando en la implantación con una cobertura del 82% del área proyectada a nivel nacional.

Además, el 96,1% de los lotes en condición Normal o Buena y un 97% con humedad Adecuada u Óptima. Las lluvias recientes, si bien demoraron las labores en el norte del país, resultaron claves para sostener el potencial del cultivo en plena ventana de siembra.

A su vez, la soja de primera comienza a ingresar en estadios reproductivos. En este sentido, el 17,3% del área ya transita esa fase, con mayor desarrollo en los núcleos productivos y en el norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires. En cuanto a la soja de segunda, la implantación alcanza el 71,9% de la intención, con buenas emergencias pese a algunas resiembras puntuales por anegamientos.

Maiz

El maíz, por su parte, avanza hacia el cierre de la ventana tardía. La siembra cubre el 84,2% del área proyectada y la disponibilidad de humedad en los perfiles favorece el establecimiento de los lotes recientes. El maíz temprano atraviesa el período crítico con un 83,1% del área en condición Buena o Excelente, sostenido por una oferta hídrica que continúa acompañando al cultivo.

Girasol

En cuanto al girasol, las lluvias en el norte del área agrícola generan demoras en la cosecha por falta de piso. Hasta el momento se recolectó el 6,9% del área apta, con un rinde promedio de 22,7 qq/ha. Mientras en el NEA los rendimientos se ubican por encima del máximo histórico, en el centro-norte de Santa Fe los primeros lotes muestran valores más bajos, aunque se espera una mejora a medida que avancen las labores.

Sorgo

El sorgo granífero también muestra avances, con un progreso del 67,9% de la superficie proyectada. En el centro del país la siembra está próxima a finalizar, mientras que en el norte el ritmo se ajusta a la disponibilidad hídrica, con excesos que limitan el ingreso a los lotes en el NEA y mejores condiciones en el NOA.

De cara al inicio del 2026 la atención estará puesta en la evolución de las lluvias y en cómo acompañarán las etapas de mayor demanda hídrica, claves para transformar el buen arranque en resultados concretos al final de la campaña.