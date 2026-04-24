El Complejo Agroindustrial reporta exportaciones por USD 12.218 millones en el primer trimestre de 2026

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) presentó su informe mensual de exportaciones, elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, correspondiente a marzo de 2026, destacando un crecimiento sostenido en las ventas externas del sector. Durante el primer trimestre del año, la agroindustria acumuló exportaciones por un valor total de 12.218 millones de USD, lo que representa un incremento del 15,5% (1.642 millones de USD adicionales) en comparación con el mismo periodo de 2025.

Solo en el mes de marzo, el sector exportó 4.734 millones de USD, superando en 1.132 millones de USD la cifra registrada en marzo del año anterior, lo que equivale a un salto interanual del 31,4% para dicho mes.

Desempeño por Complejos

El crecimiento del trimestre fue impulsado principalmente por el dinamismo de sectores específicos: