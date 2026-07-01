«El Campo Une»: Presentaron oficialmente la Expo Rural 2026 con récord de empresas, 2.580 animales y la asistencia del presidente Milei en la inauguración

En la Sala de Ventas del Predio Ferial de Palermo, autoridades de Sociedad Rural Argentina (SRA), realizaron la presentación oficial de la 138° Exposición Rural, Edición YPF, uno de los eventos de la agro industria de mayor relevancia, y donde según describieron este año llega con novedades comerciales, mayor presencia institucional y una agenda orientada tanto a los productores como a los negocios.

Durante el lanzamiento participaron autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), La Rural S.A., representantes de empresas, asociaciones de criadores, consignatarios y referentes del sector.

Un año especial para la Sociedad Rural

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, destacó que esta edición coincide con los 160 años de la entidad, un aniversario que encuentra al sector con expectativas renovadas.

«El campo nos une porque es el sector más competitivo y productivo de nuestro país», sostuvo durante la presentación.

Por su parte, Raúl Etchebehere remarcó que la Exposición «es mucho más que un negocio», al considerar que reúne «la mejor genética del mundo».

Palermo, con ocupación récord

Uno de los datos más relevantes del lanzamiento fue el anuncio de que la exposición llega con el 100% de la superficie comercial ocupada, superando los 17.000 metros cuadrados de stands vendidos.

Más de 2.580 animales inscriptos Más de 100 razas El regreso de las aves a la Exposición El 1º Congreso Mundial de Hampshire Down

Según explicó el director comercial de La Rural S.A., Carlos Solanet, la edición 2026 contará con una fuerte presencia de empresas líderes, el regreso de importantes marcas automotrices y una agenda especialmente diseñada para generar inversiones, vínculos comerciales y oportunidades de negocios para toda la cadena agroindustrial.

Congreso Mundial y 40 remates

La Rural también será escenario del Primer Congreso Mundial de Hampshire Down, que reunirá criadores provenientes de Argentina, Inglaterra, Irlanda, Gales, Canadá, México, Colombia y otros países.

En paralelo, se desarrollarán 40 remates ganaderos, que podrán seguirse tanto de manera presencial como por televisión y streaming, consolidando a Palermo como uno de los principales centros de comercialización de genética del país.

Financiamiento y negocios para el productor

Uno de los ejes que buscará potenciar la organización será el Centro de Negocios del Agro, donde se concentrarán:

Rondas internacionales de negocios de genética Concurso de novillos Reuniones comerciales Centro de Financiamiento del Agro, espacio donde distintas entidades financieras ofrecerán herramientas crediticias para productores y empresas. Automotrices, streaming y tradición

Habrá demostraciones en pistas 4×4, transmisión en vivo vía streaming por quinto año consecutivo, jornadas técnicas, coloquios organizados por la Sociedad Rural Argentina, la tradicional Misa de Campo, el Encuentro Interreligioso, presentaciones de bandas militares, espectáculos de arte ecuestre y un remate solidario a beneficio de la Fundación Soldado.

Milei encabezará la inauguración

Como novedad institucional, el acto inaugural cambiará su fecha habitual y se realizará el domingo 26 de julio, con la presencia anunciada del presidente Javier Milei.

La Expo Rural 2026 llega en un contexto muy diferente al de años anteriores. Con mejores expectativas de inversión, mayor participación empresaria y un fuerte interés por el financiamiento y la incorporación de tecnología, Palermo volverá a convertirse durante diez días en el termómetro del agro argentino.

Más allá de la tradicional competencia ganadera, la muestra confirma una tendencia que viene consolidándose: cada vez pesa más como centro de negocios, innovación y articulación entre empresas, productores, entidades financieras y tecnología, reflejando el nuevo perfil competitivo que busca mostrar el campo argentino.