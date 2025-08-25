La estafa en nombre del presidente de Sarmiento (J)

Una denuncia por una extorsión por mensajes a un vecino en la que era involucrada una menor de edad terminó con un allanamiento en Unidad Penitenciaria N°13 de la ciudad bonaerense de Junín, donde hallaron dos celulares en poder de un preso que ahora está acusado por ese hecho, y que contaba con una cómplice, que ya fue notificada de la causa, informaron fuentes policiales.

Pero, además, también comentaron que al preso además se lo investiga por una serie de estafas ocurridas en nombre del presidente del Club Sarmiento de Junín.

La sección de investigaciones Cibercrimen de la Policía Bonaerense Junín llevó adelante un operativo que permitió esclarecer este caso de extorsión virtual, en una investigación que estuvo bajo la intervención de la UFI Nº6 local, a cargo de la agente fiscal Fernanda Sánchez.

Todo comenzó a partir de la denuncia de un vecino, quien aseguró haber recibido mensajes por WhatsApp de un hombre que se presentó falsamente como integrante de la Policía.

Parte de los allanamientos en el penal de Junín