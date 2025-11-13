El buen momento de la ganadería argentina se lo percibió en el 4to. Congreso Ganadero del Rosgan

Con más de 900 inscriptos arrancó el 4° Congreso Federal Ganadero. El encuentro organizado por Rosgan, que se realiza este jueves en la Bolsa de Comercio de Rosario, reúne a productores, empresarios, técnicos, académicos y funcionarios para debatir sobre los principales desafíos y oportunidades que atraviesa el sector.

Bajo el lema “La revancha de la ganadería”, el congreso hace foco en el presente y el futuro de la cadena de ganados y carnes en Argentina. Durante la apertura del encuentro Walter Tombolini, presidente de Rosgan, resaltó que el Congreso Federal Ganadero es “uno de los espacios que se va consolidando como uno de los más valiosos para pensar, debatir y proyectar el futuro de la ganadería”.

“Este congreso nació con una idea muy clara, federalizar el conocimiento, compartir experiencias, y fortalecer la cadena ganadera argentina. Hoy al ver la sala llena puedo decir que ese espíritu se mantiene más vivo que nunca”, resaltó el presidente de Rosgan, emocionado ya que después de cuatro años al frente del mercado dejará su cargo.

Tombolini repasó los logros de su gestión. “Puedo decir con satisfacción que Rosgan creció en todos los frentes. Crecimos en cabezas comercializadas, casi el doble, batiendo récords históricos en los últimos remates. Crecimos en diversidad de formatos, además del invernal y cría habitual, sumamos nuevos equipos que ampliaron la oferta y nos acercaron a nuevos actores de la cadena, el segmento de faena, remates de cabaña y feria por streaming. Hoy son una parte esencial de nuestra identidad”, resaltó al tiempo que destacó que “este crecimiento no fue casual, fue el trabajo conjunto con los consignatarios”.

También participaron de la apertura del congreso el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Miguel Simioni; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

En su discurso, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario destacó que “hoy la ganadería argentina vuelve a ser protagonista” y subrayó que “ese protagonismo se expresa en un congreso que mira hacia adelante, con los pies en la tierra y la mirada en el futuro”.

“Este congreso no es solo una jornada técnica. Es una señal de que el país tiene una oportunidad concreta para transformar una coyuntura única, con precios históricos en la invernada y la faena, en crecimiento real y sostenible”, subrayó el presidente de la Bolsa rosarina, quien también en pocos días dejará su cargo al frente de la institución rosarina.

Simioni resaltó que el desafío del sector “no se resuelve con precios altos, se resuelve con políticas de largo plazo, con innovación y con una visión integral de la cadena” y consideró que el espíritu del encuentro de Rosgan es “pensar en conjunto en cómo recomponer el stock, mejorar la eficiencia forrajera, fortalecer la sanidad y abrir nuevas puertas al financiamiento y a la tecnología”.

“El futuro de la ganadería se juega en cada decisión que tomemos hoy, en cada inversión, en cada mejora genética, en cada pastura sembrada, en cada vínculo que construyamos entre el campo, la industria y la ciudad. Como dice el nombre del congreso, la ganadería argentina tiene, otra vez, su revancha. Y desde Rosario, y desde esta Bolsa, queremos ser parte de esa historia”, subrayó Simioni.

A su turno, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación resaltó que desde el gobierno se llevan adelante políticas para que la ganadería “sea una potencia”.

“La eficiencia y todo eso se mejora gracia al trabajo de uds. y cuando los gobiernos dejan de intervenir, de poner cupos, de decir lo que tenemos o no tenemos que hacer”, resaltó Iraeta y apuntó que “los ganaderos están ganando la revancha de la ganadería” e invitó a los asistentes a “ir a los corrales”.

El secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe apostó a trazar una hoja de ruta con políticas ganaderas en conjunto entre la Nación y las provincias ganaderas para enfrentar los desafíos del sector.

“Claramente los ganaderos son sobrevivientes. Hay que recuperar stock, lograr eficiencia productiva. Hay mucha innovación que en agricultura se ha visto con más potencia y en ganadería está más retraída, tenemos necesidad de infraestructura, hay cuestiones climáticas complejas”, resaltó durante su intervención.