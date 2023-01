El Bloque FdT dio a conocer su posicion en la Sesion de Mayores Contribuyentes y del Presupuesto 2023

En la tarde del jueves 29 de diciembre ultimo el Bloque de concejales Frente de Todos participo de la Asamblea de Mayores contribuyentes donde se dio tratamiento a las ordenanzas Fiscal e Impositiva que fijan los valores y destinos de las Tasas que deberán abonar los frentistas, donde propusimos que los aumentos se realicen trimestralmente actualizados por índice de inflación y salarial volviendo a insistir en la necesidad de buscar formas que garanticen que el aumento de las Tasas, propuesto por el Intendente Mariano Barroso no tengan un gran impacto en el bolsillo de los y las nuevejulienses, insistiendo en que deben abonar menos, los que menos tienen y más los que más tienen, siendo esto desestimado por los dos Bloques oficialistas de la UCR y el PRO por lo que a partir de ésta conducta de ambos bloques, los vecinos y las vecinas verán incrementado en un 80% sus tasas, debiéndose sumar el 20% que aumentó el Intendente Mariano Barroso por decreto en diciembre ultimo, recordaron desde el Bloque del PJ, en una comunicación.

En otro orden indicaron que luego de la mencionada Asamblea, «se llevó a cabo el tratamiento del Presupuesto 2023 donde resulta preocupante que, entre otras cosas, no se destinan partidas presupuestarias necesarias en las áreas sociales para que tengan un buen funcionamiento, así como también, no se destina una partida presupuestaria acorde para dar solución al problema habitacional que atraviesa 9 de Julio y la ausencia de planificación de grandes obras para 9 de Julio», analizaron los ediles.

Finalmente manfiestaron que «necesitamos un Gobierno Municipal que cuide los recursos económicos de 9 de Julio pero necesitamos que por sobre todas las cosas sea sensible a las necesidades y problemáticas que atraviesan los y las nuevejulienses», indicaron