El basural volvió a encenderse y el municipio aseguro que se controlo la situación

El ultimo sábado 7 los vecinos de la ciudad de 9 de Julio volvieron a exponer su malestar en redes sociales producto del humo que avanzo sobre la ciudad, que provenía del basural, donde se había producido un nuevo foco de incendio y que por acción del viento en dirección a la ciudad, fue causando malestar en las personas.

En ese marco, la Municipalidad apelo a una comunicación solo en sus redes sociales, y no difundiendo en los medios de prensa local, donde señala que «durante la noche del sábado 7 de febrero y la madrugada del corriente domingo 8, se detectaron focos de incendios en el basural, requiriendo la presencia de una máquina retroexcavadora municipal para remover los mismos.

Durante el mediodía se solicitó presencia del cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad (a quienes agradecemos su apoyo), que asistió con dos dotaciones y se sumó a la cisterna municipal para terminar de aplacar los focos y realizar tareas de enfriamiento en distintos sectores.

Informamos a los vecinos que en algunos sectores de la ciudad puede haber presencia de humo. Recomendamos no exponerse durante tiempo prolongado al mismo, cerrar puertas y ventanas, y acudir al centro de salud más cercano ante síntomas respiratorios».