El Automoto Club 9 de Julio tiene actividad en la noche de este sábado

El AutomotoClub Nuevejuliense dará inicio oficial a su calendario de actividades 2026 hoy sábado 17 de enero, con una jornada nocturna de Drag Racing 201 metros, que promete velocidad, espectáculo y un ambiente ideal para disfrutar entre amigos o en familia.

La actividad se desarrollará en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”, en el horario de 18 a 00:00 h, con entrada libre y gratuita, convirtiéndose en una propuesta accesible para todo el público y una excelente opción para aprovechar la noche del sábado.

La jornada estará destinada a pruebas libres, con un valor de inscripción de $40.000, que incluye pruebas ilimitadas dentro del horario establecido, permitiendo a los pilotos acelerar sin restricciones, en un marco de organización y seguridad.

Como parte de las mejoras implementadas, la pista contará con VHT, optimizando la tracción, además de novedades técnicas clave: se moverá la zona de largada y se estrenará un nuevo semáforo, reforzando la experiencia competitiva y el espectáculo en cada pasada.

El evento también invita a vivirlo desde el lado social, con servicio de cantina habilitado, ideal para compartir una hamburguesa, algo para tomar y disfrutar del clima fierrero característico de estas noches de Drag Racing.

Con esta propuesta, el AutomotoClub Nuevejuliense no solo pone en marcha su actividad deportiva del año, sino que también abre sus puertas a la comunidad, consolidando al autódromo como un espacio de encuentro, pasión y entretenimiento para todos. Una cita imperdible para arrancar el año a pura velocidad en 9 de Julio.