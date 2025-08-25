El ascenso cuenta con tres punteros
Se disputo este domingo la cuarta fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde quien esta como puntero, Atlético Dudignac, ahora comparte la punta con otros dos equipos.
A su vez, el equipo de Compañía Gral. Buenos Aires, se hizo fuerte en su reducto y le gano a Defensores de la Boca por 1 a 0. En 12 de Octubre, el equipo de Leguizamon obtuvo una nueva victoria ante Unión Dennehy por 2 a 1. Ganaba el equipo dirigido por Fons, pero los del 12 supieron dar vuelta el resultado.
Por último, en Dudignac, el local recibio a 18 de Octubre, y los dirigidos por Marcelo Garcia, no les peso ser visitantes y obtuvieron una victoria por 2 a 0, y de esta manera se subió al tándem de los punteros del torneo
Síntesis de la 4ta. fecha
Compañía Gral. Bs. As. 1 vs. Def. de la Boca 0
12 de Octubre 2 vs. Union Dennehy 1
Atl. Dudignac 0 vs. 18 de Octubre 2
Libre: Def. de Sarmiento
Posiciones del torneo
Atl. Dudignac 9
18 de Octubre 9
12 de Octubre 9
Compañia Gral. Bs. As. 4
Def. Sarmiento 3
Union Dennehy 1
Def. de la Boca 0
QUINTA FECHA
18 de Octubre – Compañía Gral. Bs. As.
Def. de la Boca – 12 de Octubre
Dennehy – Def. de Sarmiento
Libre: Dudignac.
Deja un comentario