El ascenso cuenta con tres punteros

Se disputo este domingo la cuarta fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Futbol, donde quien esta como puntero, Atlético Dudignac, ahora comparte la punta con otros dos equipos.

A su vez, el equipo de Compañía Gral. Buenos Aires, se hizo fuerte en su reducto y le gano a Defensores de la Boca por 1 a 0. En 12 de Octubre, el equipo de Leguizamon obtuvo una nueva victoria ante Unión Dennehy por 2 a 1. Ganaba el equipo dirigido por Fons, pero los del 12 supieron dar vuelta el resultado.

Por último, en Dudignac, el local recibio a 18 de Octubre, y los dirigidos por Marcelo Garcia, no les peso ser visitantes y obtuvieron una victoria por 2 a 0, y de esta manera se subió al tándem de los punteros del torneo

Síntesis de la 4ta. fecha

Compañía Gral. Bs. As. 1 vs. Def. de la Boca 0

12 de Octubre 2 vs. Union Dennehy 1

Atl. Dudignac 0 vs. 18 de Octubre 2

Libre: Def. de Sarmiento

Posiciones del torneo

Atl. Dudignac 9

18 de Octubre 9

12 de Octubre 9

Compañia Gral. Bs. As. 4

Def. Sarmiento 3

Union Dennehy 1

Def. de la Boca 0

QUINTA FECHA

18 de Octubre – Compañía Gral. Bs. As.

Def. de la Boca – 12 de Octubre

Dennehy – Def. de Sarmiento

Libre: Dudignac.