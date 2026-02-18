El Aero Club 9 de Julio prosigue formando pilotos de avion
Desde el Aero Club 9 de Julio dieron a conocer en las ultimas horas que un joven nuevejuliense toma clases de piloto de avión, con el objetivo de lograr su licencia.
En redes sociales la entidad aeronáutica local, subrayo «Hace unos días tuvimos la alegría de que @_manu.baloriani realicé su primer vuelo solo en Avion!
Manuel ya realizó el curso de piloto de planeador con nosotros y ahora va por su licencia de piloto de avión, estamos orgullosos de su crecimiento desde 0 en nuestra institución.
Agradecemos al equipo de instructores, y pilotos que hacen posible estos momentos tan lindos.
