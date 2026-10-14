El aceite de girasol sigue con firmeza en sus precios, aun cuando ingresa la cosecha del hemisferio norte

ASAGIR dio a conocer su Informe Mensual de Coyuntura correspondiente a octubre de 2026, elaborado por el Lic. Jorge Ingaramo, asesor económico de la entidad. En el mismo, se destaca que los precios del aceite de girasol conservan su firmeza tanto en los mercados internacionales como en el plano local, aun frente al ingreso de una importante cosecha en el hemisferio Norte. Esta fortaleza responde a los elevados fletes internacionales y al «apagón logístico» persistente en los mares Negro y de Azov.

De acuerdo con datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires citados en el informe, las cotizaciones CIF Rotterdam para el aceite alcanzan los U$S/tn 1.420,5 para octubre, valor que supera en un 48% el promedio de la década previa a la invasión de Rusia a Ucrania. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario registra valores de U$S/tn 1.390 para entregas de enero-marzo de 2027 para aceite de origen de la Unión Europea. En el ámbito local, los precios FOB del aceite informados por la Secretaría de Agricultura de la Nación se ubican entre U$S/tn 1.331 para embarques de octubre-diciembre y U$S/tn 1.293 para el período enero-septiembre de 2027.

En lo relativo al desempeño exportador, cifras del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) sustentadas en datos del INDEC revelan que el complejo girasolero exportó entre enero y agosto de 2026 un total de U$S 2.717,6 millones. Esto representa un notable incremento del 89,6% en comparación con el mismo período del año anterior, aportando el 7,4% de las ventas externas agroindustriales totales del país.

Proyecciones para la Campaña Agrícola 2026/2027

En el análisis de la nueva campaña agrícola 2026/2027, las estimaciones difieren según las fuentes consultadas:

Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA): Prevé una producción argentina de grano de girasol de 8 millones de toneladas.

Prevé una producción argentina de grano de girasol de 8 millones de toneladas. Bolsa de Cereales de Buenos Aires: Proyecta una cosecha de 7 millones de toneladas, basada en una intención de siembra de 3,1 millones de hectáreas.

Proyecta una cosecha de 7 millones de toneladas, basada en una intención de siembra de 3,1 millones de hectáreas. Oil World: Estima una producción nacional de 6,74 millones de toneladas sobre la base de 3,25 millones de hectáreas.

Estima una producción nacional de 6,74 millones de toneladas sobre la base de 3,25 millones de hectáreas. Secretaría de Agricultura de la Nación: Ubica la superficie de siembra en 3,19 millones de hectáreas.

Estado de los Cultivos en Argentina

Respecto a los avances del cultivo en el país, la Bolsa de Cereales indica que a la fecha se ha implantado el 36,1% de la intención nacional (1.121.000 hectáreas), habiendo concluido las labores en el NEA y Centro-Norte de Santa Fe, e iniciándose en el sur bonaerense y pampeano. Asimismo, se reporta que el 98,4% de los lotes se conserva en condición entre normal y excelente.

Balance del Mercado Mundial

Por último, en el balance mundial, el informe de ASAGIR resalta con datos del USDA que la producción global de girasol aumentará un 14,9% hasta las 63,62 millones de toneladas, impulsada por la recuperación productiva en Ucrania (+21,5%), Rusia (+20%) y la Unión Europea (+12,7%).

Sin embargo, la mayor oferta global será absorbida por un sólido crecimiento del 15% en el consumo mundial de aceite de girasol y una suba del 27,3% en las importaciones globales. En este contexto, la participación argentina en el comercio mundial de aceite de girasol se estima en un 12,8%.