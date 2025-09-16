Egresaron dos nuevos pilotos en el Aero Club 9 de Julio
«Estamos muy orgullosos de presentar a nuestros nuevos pilotos, Mario Amengual e Ignacio Arce», destacaron desde el Aero Club 9 de Julio al dar a conocer a sus nuevos integrantes de la aviación local.
Desde el Aero Club, destacaron que «es un honor muy grande presentar a estos dos alumnos a examen ya que Mario es ex miembro de fuerza aérea y veterano de Malvinas, algo que nos llena profundamente de orgullo.
También a Ignacio, quien sueña con continuar la carrera de aviación para algún día llegar a la gran línea aérea, siendo pilotos como Nacho el futuro de la aviación.
Tambien la entidad aeronáutica local, agradeció Gustavo Fainberg, inspector de ANAC, quien se hizo presente y fue el responsable de tomar dichos exámenes, además de a nuestros queridos instructores , Martín Baztarrica, Raúl Pedreschi y Alberto Badano, quienes hacen posible todo esto. “Un buen piloto no es más que el reflejo de su instructor”, aseguraron.
