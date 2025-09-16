Egresaron dos nuevos pilotos en el Aero Club 9 de Julio

«Estamos muy orgullosos de presentar a nuestros nuevos pilotos, Mario Amengual e Ignacio Arce», destacaron desde el Aero Club 9 de Julio al dar a conocer a sus nuevos integrantes de la aviación local.

Desde el Aero Club, destacaron que «es un honor muy grande presentar a estos dos alumnos a examen ya que Mario es ex miembro de fuerza aérea y veterano de Malvinas, algo que nos llena profundamente de orgullo.

También a Ignacio, quien sueña con continuar la carrera de aviación para algún día llegar a la gran línea aérea, siendo pilotos como Nacho el futuro de la aviación.