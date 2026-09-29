Dudignac: La Delegada Municipal coordino acciones de seguridad con el Municipio y Policia

El Subsecretario de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio, Fabián Beltrán, acompañados de funcionarios de la Policía Comunal, visitaron días atrás la localidad de Dudignac, donde mantuvieron una reunión de trabajo con la Delegada Municipal, Hermita Gómez.

Durante el encuentro, la Delegada analizo con la cartera de seguridad y policia distintos aspectos vinculados con la seguridad de la comunidad, donde se trazaron lineamientos para fortalecer las acciones preventivas en la localidad.



Entre los temas abordados se incluyeron la realización de operativos de tránsito y controles vehiculares, acciones de prevención y la intervención ante delitos, contravenciones y faltas en general, procurando reforzar la presencia de los organismos municipales y las fuerzas de seguridad.

Asimismo, se acordó continuar trabajando de manera articulada entre la Delegación Municipal, la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito y los distintos actores vinculados a la prevención, con el objetivo de atender las necesidades específicas en esta materia para Dudignac.