Policia Comunal 9 de Julio: Se esclarecieron varios hechos de robo y venta de drogas

Desde la Policía Comunal de 9 de Julio a cargo del Comisario Juan Jose Davila y en un trabajo coordinado entre las distintas fuerzas policiales y de la Sub Secretaria de Seguridad del Municipio, en los últimos días la fuerza policial procedió, en horas de la madrugada en una vivienda ubicada en la planta Urbana, procedió a la aprehensión de un masculino de 35 años de edad y al secuestro en la urgencia de envoltorios varios de nylon los cuales contienen en su interior sustancia Clorhidrato de Cocaína arrojando un pesaje de casi 100 gramos.

Además se procedió al secuestro de 3 teléfonos celulares, una réplica de arma de fuego, 2 balanzas de precisión, material de corte y dinero en efectivo.

En cuanto al masculino, el mismo quedó aprehendido a disposición de la Justicia por el delito de Infracción a la Ley 23737 Tenencia de estupefacientes fraccionada para la comercialización.

G.A.M: lo atrapan con una moto en infracción y drogas

En otro orden, el ultimo día sábado 26 en horarios de la madrugada, en distintos operativos policiales, personal grupo G.A.M perteneciente a la Estación Policía Comunal Nueve de Julio, procedieron en la vía pública calle Tomas, al secuestro de motovehiculo marca Zanella ZB 110, sin dominio colocado, conducida por masculino oriundo de esta localidad de 18 años de edad, quien al momento del control, tras efectuarse requisa personal, se constata entre sus prendas más efectivamente en la bandolera, 10 bolsas de naylon conteniendo en su interior sustancia vegetal pardo-verduzca Canabbis Sativa (Marihuana) la cual tras realizarse pesaje arroja una cantidad de 15,9 gramos.

El masculino aprehendido puesto a disposición de la Justicia local por infracciones a la Ley 23737. Motovehiculo secuestrado a disposición del Juzgado de falta.

Recuperan moto robada este lunes

En otro de los hechos perpetruado contra la ciudadania local, Personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la EPC Nueve de Julio, tras tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta, desplegó rápidamente tareas investigativas y de campo con el objetivo de localizar el rodado y establecer las circunstancias del ilícito.

Como resultado de las diligencias realizadas, y luego de un eficaz relevamiento de cámaras de seguridad privadas, el personal policial logró establecer el recorrido efectuado por el motovehículo, logrando posteriormente localizarlo y proceder a su secuestro.

El rodado recuperado, el cual registraba pedido de secuestro en el marco de la denuncia radicada por su propietario, se hallaba en manos de una persona del sexo masculino menor de edad quien fue puesto a disposición de la justicia.