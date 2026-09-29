A 16 días del accidente, fue hallado el cuerpo del pescador desaparecido en Laguna del Monte – Guaminí 

Luego de 16 días de búsqueda, fue hallado el cuerpo del pescador desaparecido a unos 2.000 metros del lugar donde se había hundido la embarcación en Lago del Monte, en el partido de Guaminí, el sábado 12 pasado, informó Radio Del Parque Casbas.

Las otras cuatro personas que sufrieron el accidente ya habían sido encontradas sin vida e identificadas: José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, proveniente de la Capital Federal; José Luna, de 70 años; y José Antonio Bianchi, de 52 años y residente en el Balneario Cochicó.