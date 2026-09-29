El 44% de los alumnos bonaerenses de primer grado tiene exceso de peso

En el 44% de los alumnos de primer grado que fueron evaluados en escuelas de la provincia de Buenos Aires se detectó algún tipo de exceso de peso, lo que llevó a que sean derivados a una segunda evaluación. Así surge de los resultados del programa Salud Escolar Bonaerense, que puso bajo la lupa a miles de niños y niñas.

De acuerdo con datos que dio a conocer este lunes el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, casi la mitad de los alumnos de primer grado (seis años promedio) tiene exceso de peso. Mientras al 17% se le detectó obesidad, un 27% tiene sobrepeso. Frente a ello, las autoridades hicieron la derivación correspondiente para que los niños hagan una segunda consulta.

De acuerdo a Unicef, las causas principales de la obesidad y el sobrepeso en niñas y niños son el consumo de alimentos procesados con altos niveles de azúcar, grasas trans y sal, así como de bebidas azucaradas que son muy fáciles de adquirir por su amplia distribución, bajo costo y su promoción en medios masivos. La cantidad de actividad física que realizan los niños, niñas y adolescentes también ha disminuido y es un factor que amplifica el problema.

A un año de su puesta en marcha del programa, la iniciativa ya alcanzó a 38.885 alumnos en 1.819 establecimientos educativos: 43,7% de las escuelas estatales fueron evaluadas. Además, durante las jornadas realizadas en las escuelas se aplicaron 17.115 vacunas de calendario.