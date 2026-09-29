La cautelar que frenó los aumentos de luz también abarca a las cooperativas

El juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca aclaró que la suspension del ultimo aumento de tarifas de luz autorizado por el Gobierno de Axel Kicillof también alcanza a las más de 200 cooperativas eléctricas que operan en el interior de la provincia de Buenos Aires.

La nueva aclaración se da a diez días que se conozca la cautelar firmada por el juez Agustín López Cóppola, y que en principio nombraba a los usuarios abastecidos por las distribuidoras EDELAP (Gran La Plata), EDES (sur de la provincia), EDEA (Costa Atlántica) y EDEN (norte del territorio) pero no menciona a las cooperativas que dan el servicio.

Frente al nuevo reclamo de la Defensoría del Pueblo, el magistrado aclaró que los efectos de la cautelar alcanzaban a las entidades prestadoras del servicio público de energía eléctrica bajo jurisdicción provincial y municipal. Sin embargo, dijo que no era necesario dictar una nueva resolución, ya que las cooperativas ya se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la Resolución 585/2026 y, por lo tanto, quedan alcanzadas por la suspensión dispuesta por el tribunal.

El OCEBA comunicará la medida De todos modos, López Cóppola ordenó una acción concreta para garantizar que las cooperativas conozcan formalmente la decisión judicial. En ese sentido, dispuso librar un oficio al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) para que comunique a las cooperativas prestadoras del servicio eléctrico bajo jurisdicción provincial y municipal la medida cautelar dictada el 18 de septiembre.