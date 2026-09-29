Dia Mundial contra la Rabia: recuerdan tener acciones de prevención

En el marco del Día Mundial de la Rabia, que se conmemora cada 28 de septiembre, la Municipalidad de 9 de Julio, a través de la Dirección de Zoonosis, recuerda la importancia de la prevención y la tenencia responsable para evitar esta enfermedad.

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas comienza también una mayor actividad de los murciélagos.

Si bien cumplen un importante rol en el ecosistema, pueden ser transmisores de rabia. Por eso, ante la presencia de un murciélago caído, muerto o que se encuentre activo durante el día, no se debe tocar ni manipular, y se recomienda dar aviso a Zoonosis para su retiro y análisis.

Asimismo, se recuerda que la principal medida de prevención es mantener vacunados anualmente contra la rabia a perros y gatos, a partir de los tres meses de edad y durante toda su vida.

También es importante evitar el contacto con animales desconocidos o silvestres.

Ante una mordedura o arañazo, se debe lavar inmediatamente la herida con abundante agua y jabón y concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para recibir la atención correspondiente.