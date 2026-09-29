Nuevas Tierras fortalece su negocio ganadero y se suma a otros eslabones de la cadena

La empresa nuevejuliense Nuevas Tierras profundiza su negocio ganadero dando valor a los granos que produce y para a ello a la Cria, recría propia y colocación de carne en carnicerías locales, también se suma como recriador a otros eslabones como frigoríficos u o otros criadores, donde con un eficiente trabajo de conversión, hace que las otras partes de la cadena también se beneficien.

La reciente visita al Establecimiento Lospala en Bolívar, pudo conocerse como trabaja ya desde hace cuatro años con Nuevas Tierras, donde realizan la recría de las futuras madres para la empresa bolivarense.