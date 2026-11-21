Las Bolsas de Cereales y de Comercio del país celebran la aprobación en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación del proyecto de ley de modernización del régimen de cabotaje y de la marina mercante nacional.

Se trata de un avance significativo hacia un sistema de transporte fluvial y marítimo más ágil, competitivo y acorde con las necesidades actuales de la producción.

Durante décadas, las rigideces normativas y los elevados costos operativos han restringido el aprovechamiento de nuestra extensa red hidroviaria y nuestro litoral marítimo, relegando una modalidad de transporte naturalmente eficiente y sustentable.

Actualizar este marco regulatorio permitirá ampliar la oferta de bodega, dinamizar la actividad portuaria y contribuir a reducir los costos logísticos que hoy condicionan el desarrollo productivo.

Las entidades destacan, en particular, el rol estratégico que un régimen de cabotaje moderno puede cumplir en la integración regional de la Argentina. Contar con fletes fluviales y marítimos competitivos resulta fundamental para conectar de forma efectiva a las economías del Norte Grande, el Litoral y la Patagonia con los principales centros de procesamiento, consumo y exportación del país, acortando distancias económicas y promoviendo un desarrollo verdaderamente federal.

En un contexto en el que el sector agroindustrial trabaja para consolidar su crecimiento y ganar competitividad frente al mundo, la eficiencia logística constituye una condición indispensable. Por ello, las Bolsas de Cereales y de Comercio del país instan a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a brindar un pronto tratamiento y sanción definitiva a esta iniciativa, reafirmando su compromiso con una logística más eficiente, una mayor competitividad productiva y la integración de todas las regiones del país.