Dolor en la danza local: Falleció Selva Martínez de Aranda

En la tarde de este martes se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de la convecina Selva Martínez de Aranda, una comprometida persona con la danza, en especial el folclore local y donde dejó una fuerte huella, producto de su compromiso con las tradiciones argentinas.

Durante años, Selva compartió su pasión por las danzas folclóricas y acompañó a numerosas personas de nuestra ciudad, transmitiendo, a través del baile, el valor de las raíces culturales y el sentido de pertenencia.

Ese compromiso se pudo observar con la Escuela de Danzas Nativas y Folklore que ella dirigió por muchos años, generando el espacio para muchos jóvenes que se iniciaran en las danzas. Fruto de ello cada año impulsaba el Festival Claf Lauquen, que cada año convocaba un importante publico.

Ese trabajo también fue el escenario para que su hijo, Fernando Aranda forjara sus primeros pasos en el mundo de la danza, y quien hoy se exibe en distintos escenarios nacionales e internacionales.

Nuestras condolencias a la familia Martinez -Aranda