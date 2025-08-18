Doble colisión con un vacuno en la Ruta 5 causó daños en dos vehículos

El incidente se desencadenó cuando un automóvil Volkswagen Surán, que se dirigía hacia Chivilcoy, embistió a un vacuno que intentaba cruzar la calzada. El auto era conducido por Alberto Omar Ortubia, de Mercedes, quien viajaba acompañado por Yolanda Mirta. Ambos resultaron ilesos tras el impacto inicial.

Minutos después, mientras el animal permanecía en la banquina y parte de la ruta, una camioneta Toyota Hilux de color blanco colisionó contra el mismo vacuno. El vehículo era conducido por Omar Armando D’ Ángelo, domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien iba acompañado por Gabriela Viviana Bachello, de Bragado, y María Paz D’ Ángelo, también de CABA.

A pesar de los hechos, las personas a bordo de ambos vehículos resultaron sin lesiones, según informó la Policía Vial de Chivilcoy, que acudió al lugar del suceso.

Fuente e imagen: De Chivilcoy