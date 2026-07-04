Dislexia: En el Municipio se analiza como adaptar los exámenes para obtener la Licencia de conducir

Desde la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Nueve de Julio, su titular Federico Aranda, mantuvo una reunión de trabajo junto al equipo de las áreas de Tránsito y Licencias de Conducir con representantes de la ONG Dislexia 9 de Julio, y de la que participo la Intendente Gentile.

Con el objetivo de avanzar en la implementación de manuales teóricos y exámenes adaptados para personas con dislexia; en el encuentro se analizaron distintas propuestas orientadas a adecuar los materiales de estudio y las instancias de evaluación, favoreciendo un acceso más equitativo al trámite de obtención de la licencia de conducir.



La iniciativa busca garantizar el ejercicio de derechos, eliminando barreras que puedan dificultar el proceso de habilitación de quienes presentan esta condición.

La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico que afecta, entre otros aspectos, la lectura, la decodificación y la fluidez lectora, sin estar vinculada con la inteligencia, la motivación ni las oportunidades educativas.

En Argentina se estima que al menos el 10% de la población presenta dislexia, aunque una gran cantidad de casos aún no cuenta con un diagnóstico confirmado.

Asimismo, durante la reunión se dialogó sobre la posibilidad de desarrollar acciones conjuntas de sensibilización y concientización destinadas a promover una mayor comprensión de la temática y fortalecer una comunidad cada vez más inclusiva.