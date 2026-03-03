Discurso de la Intendente en el HCD: Desde Cámara de comercio analizaron el discurso

Durante su discurso ante la asamblea del Concejo Deliberante, Gentile también se aboco al comercio y la industria, donde informo acciones que se estarán poniendo en practicas como la inscripción de comercios, la inspección y se refirió al relevamiento de comercial que se impulsa en 9 de Julio, con el objetivo de tener un dato oficial del sector.

Tras escucharse lo dicho por Gentile, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio, Diego Baztarrica comento a El Regional Digital sus apreciaciones sobre lo dicho por la intendente municipal.