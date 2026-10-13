Día Mundial de los Fertilizantes: una innovación que alimenta al mundo

Cada 13 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Fertilizantes, una fecha que invita a reflexionar sobre una de las innovaciones más trascendentes para la humanidad. Gracias a los fertilizantes, hoy es posible producir alimentos en cantidad suficiente para abastecer a una población mundial en constante crecimiento, contribuyendo a reducir el hambre, mejorar la productividad agrícola y promover el desarrollo de las sociedades. Los fertilizantes permiten aportar nutrientes esenciales a los cultivos, como fósforo, nitrógeno, potasio, calcio, azufre, magnesio, zinc y boro, fundamentales para su crecimiento y desarrollo.

La celebración recuerda el descubrimiento realizado en 1908 por el químico alemán Fritz Haber, quien logró sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno del aire. Ese avance científico marcó un antes y un después para la agricultura mundial y sentó las bases de la denominada Revolución Verde, un proceso de innovación tecnológica que permitió aumentar significativamente la producción de alimentos durante el siglo XX.

Una herramienta clave para alimentar a una población creciente

Actualmente, se estima que el 50% de la producción mundial de alimentos depende del uso de fertilizantes. En otras palabras, uno de cada dos alimentos que llegan a nuestras mesas es posible gracias a la nutrición adecuada de los cultivos.

«Hoy, el 50% de la producción mundial de alimentos depende del uso de fertilizantes. Esto demuestra el papel fundamental que cumplen en la agricultura y su contribución para abastecer a una población que continúa creciendo«, destacó María Fernanda González Sanjuan, gerente ejecutiva de Fertilizar AC.

El desafío de producir más alimentos es cada vez mayor. Mientras que en la década de 1960 una hectárea agrícola podía alimentar a dos personas, hoy esa misma superficie debe producir alimentos para aproximadamente cinco personas. A su vez, el crecimiento demográfico, la urbanización y la expansión de otras actividades económicas ejercen una presión creciente sobre la disponibilidad de tierras cultivables.

A esto se suma la necesidad de preservar determinados territorios para que continúen cumpliendo funciones ecosistémicas esenciales, como la conservación de la biodiversidad, la protección de los bosques y el mantenimiento del equilibrio ambiental. En este contexto, resulta fundamental aumentar la producción de alimentos de manera eficiente y sostenible, aprovechando mejor las superficies agrícolas disponibles.

Según las Naciones Unidas, las proyecciones indican que para 2050 la población mundial crecerá cerca de un 34%, lo que demandará sistemas productivos capaces de generar más alimentos utilizando los recursos de manera cada vez más eficiente y sostenible.

Fertilizar los cultivos para cuidar los suelos y mejorar la producción

Los fertilizantes aportan nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, permitiendo obtener cultivos más sanos, productivos y resilientes. Su utilización, en combinación con buenas prácticas agronómicas, contribuye a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, aprovechar mejor cada hectárea disponible y mantener la capacidad productiva de los sistemas agrícolas.

Gracias a los avances tecnológicos en nutrición vegetal, hoy es posible formular estrategias de fertilización cada vez más precisas, adaptadas a las necesidades específicas de los cultivos y de los suelos, favoreciendo una producción más eficiente y sustentable.

En este sentido, González Sanjuan señaló: «La fertilización, acompañada de buenas prácticas agronómicas, permite mejorar la productividad de los cultivos y mantener la capacidad productiva de los suelos. Los avances tecnológicos nos permiten desarrollar estrategias de nutrición cada vez más precisas, adaptadas a las necesidades de cada cultivo y de cada suelo».

Un compromiso con el futuro

El Día Mundial de los Fertilizantes busca generar conciencia sobre el papel estratégico que cumplen los nutrientes en la producción de alimentos y en la seguridad alimentaria global. La investigación científica, la innovación tecnológica y la adopción de buenas prácticas serán fundamentales para afrontar el desafío de alimentar a una población creciente sin comprometer los recursos de las futuras generaciones.

En este contexto, los fertilizantes continúan siendo una herramienta indispensable para la agricultura moderna: ayudan a producir más con menos tierra, contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas productivos y permiten que millones de personas tengan acceso a alimentos abundantes, seguros y nutritivos.

Celebrar el Día Mundial de los Fertilizantes es reconocer el valor de una innovación que transformó la agricultura, ayudó a combatir el hambre y seguirá siendo parte esencial de las soluciones para alimentar al mundo en las próximas décadas.