Destituyeron al juez federal de Mar del Plata López por realizar publicaciones anti semitas en las redes

El juez federal de Mar del Plata Alfredo López fue destituido hoy por el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, luego de encontrarlo culpable de mal desempeño en sus funciones, a raíz de una serie de publicaciones anti semitas que realizó en sus redes sociales.

López, hasta hoy titular del Juzgado Federal 4 de la ciudad balnearia, h abía sido denunciado en marzo de 2025 por el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y por los abogados de la Fundación Apolo , que apuntaron a varias expresiones de contenido judeófobo del magistrado ahora destituido.

El jurado analizó en concreto 15 expresiones públicas de López en la red social X, expresadas en sus redes sociales, en las cuales calificó de “raza de víboras” y “ratas” a personas de la comunidad judía, a las que también llamó “juden” , en un remedo a los carteles que denunciaban su origen en la Alemania nazi, como parte del plan de exterminio en su contra.

El veredicto fue anunciado por el secretario general del Jury, Marcelo Bova, y contó con la firma de los integrantes del cuerpo colegiado: Marcelo Gastón Bartumeu Romero -presidente y juez del Tribunal Oral en lo Criminal 25-, Néstor Barral -titular de la Cámara Federal de San Martín-, las senadoras nacionales María Belén Monte de Oca y María Florencia López y los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli. Asimismo, estuvieron los consejeros Luis Juez y Alberto Maiques, quienes llevaron adelante la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

De acuerdo con lo trascendido desde el Consejo de la Magistratura, López se defendió denunciando una presunta “persecución ideológica” en su contra y amparándose en la libertad de expresión. Sin embargo, el jurado. Durante el avance de la causa, el ahora exjuez reposteó carteles donde los describían como «un patriota» y agradeció el apoyo a los seguidores que fueron hasta la sede judicial a apoyarlo.

Quién es Alfredo López

Alfredo López acumuló una extensa carrera de 40 años de servicio dentro del Poder Judicial.

Su ascenso como juez federal se produjo en agosto de 2002, cuando fue nombrado titular del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde. Durante el proceso en su contra, argumentó que en sus cuatro décadas de labor nunca había recibido denuncias o recusaciones de la naturaleza de las que finalmente provocaron su destitución.

En abril de 2026, ante el avance de esta causa, López presentó su renuncia al cargo. Esta maniobra buscaba evitar el juicio político y preservar su derecho a cobrar la jubilación, beneficio que la ley retira a los jueces que son efectivamente destituidos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional, tras consultar sobre sus procesos abiertos, decidió no aceptar su dimisión, permitiendo que el Plenario del Consejo lo enviara al Jury de Enjuiciamiento que culminó hoy con su remoción definitiva.

DIB