Destete 2026: La rentabilidad se define en el escritorio

Llegó el momento del destete, una de las «finales» anuales de la empresa ganadera. Hoy, el contexto nos da un respiro: la ganadería atraviesa un gran momento con precios sostenidos para invernada y gordo. Sin embargo, en un escenario donde la devaluación ya no arregla los errores de gestión, la diferencia entre un negocio brillante y uno regular está en la gestión.

Con nuestros clientes que producen ganado bovino realizamos una serie de análisis que nos permitieron llegar a algunas conclusiones que pueden serte útiles a vos.

La oportunidad de la recría: ¿Propia o comprada?

Con las relaciones de precio actuales, estamos recomendando a nuestros clientes no solo recríar los terneros propios, sino evaluar seriamente la compra estratégica para maximizar la capacidad de los campos. Si tu empresa tiene disponibilidad de caja, este es el momento de transformar esos pesos en kilos de carne eficientes.

Insumo-Producto: El fertilizante como aliado

Hoy se da una ventana excepcional: la relación entre el precio del animal y el fertilizante es muy positiva.

● Utilizar fertilizante para ganar volumen de pastura permite alojar más animales por hectárea.

● Esto se traduce en producir más kilos con una inversión que hoy, en términos relativos, es más barata que en campañas anteriores.

El corral: Los 70 kilos de oro

En cuanto al engorde, estamos viendo una oportunidad, la cual se trata de estirar el proceso. Si la genética y la sanidad lo permiten, recomendamos buscar esos 60 o 70 kg adicionales por encima de los 350 kg promedio para lograr una diferencia mayor por sobre los márgenes proyectados.

En un negocio que atraviesa un buen momento, al igual que antes, la verdadera ventaja competitiva la siguen teniendo aquellos que toman decisiones basadas en datos.

En el negocio ganadero, el mercado te da el contexto, pero la gestión te da el resultado. No dejes tu rentabilidad librada al azar.

En Grupo Cencerro queremos que este destete sea el punto de partida de tu mejor año. Si querés que analicemos juntos tus números para ver cómo lograr un extra en el margen, completá este formulario y coordinemos una charla.

Por Grupo Cencerro