Desde el viernes 2 y durante todo enero se desarrolla el programa Escuelas Abiertas de Verano

Desde el viernes 2 de enero de 2026, está previsto el inicio de la actividad del programa Escuelas Abiertas de Verano 2026, en siete sedes, con una propuesta interesante para los alumnos en vacaciones que incluyen actividades recreativas, educativas e inclusivas, durante el mes de enero.

Días pasados en Jefatura Distrital de Educación de 9 de Julio se dieron detalles del inicio del Programa Provincial Escuelas Abiertas en Verano, será a partir de viernes 2 de enero de 2026. Está abierta la inscripción y las actividades se desarrollarán en 7 sedes en el distrito de 9 de Julio y que su Coordinador será Agustín González.

En ese sentido, la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani destacó que “ya hay varios chicos anotados este Programa Cultural Educativo y pueden participar los niños en edad de nivel inicial y primaria. También tuvimos la solicitud en varias sedes de estudiantes de nivel secundario”.



Además, en la rueda de prensa participaron las inspectoras de Arte, Marcela Rivero, y de Educación Física, Liz Spinacci y el Coordinador Agustín González.

Las actividades se desarrollarán en las siguientes sedes: en localidades de Facundo Quiroga, Morea, Dudignac y Carlos

María Naón, y en el ámbito urbano en el Centro Educativo N° 801 (Pibelandia), N° 802 (Rayuela) y la Escuela Primaria N° 30, con propuestas que incluyen juegos, recreación, actividades artísticas, deportivas y acuáticas, aprovechando espacios como balnearios y piletas.

Las actividades se desarrollarán desde el 2 de enero, en el horario de 8 a 12, con algunas sedes organizadas en turnos diferenciados.

El programa busca garantizar el acceso a espacios de aprendizaje y socialización en un entorno cuidado, con sedes distribuidas tanto en la ciudad cabecera como en distintas localidades del distrito.

La apertura oficial se realizó con la presentación de las autoridades educativas distritales y del equipo coordinador del programa, donde se detallaron los alcances de la iniciativa, los horarios de funcionamiento y la distribución de sedes.

En cuanto a la inscripción, se informó que el programa ya cuenta con una importante cantidad de preinscriptos, aunque las sedes permanecen abiertas para quienes aún no se hayan anotado.

Las Escuelas de Verano 2026 se consolidan, así como una propuesta integral que promueve la inclusión, la integración y el disfrute de un verano activo para la comunidad educativa del distrito.