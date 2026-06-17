Desde el CPR Gral. Viamonte refuerzan controles contra la Caza Furtiva

“El Comando de Patrulla Rural de General Viamonte informa a la comunidad que, con motivo de la temporada de caza menor habilitada en la Provincia de Buenos Aires, se han intensificado los controles específicos en el marco de lo establecido por la Ley N° 10.081 – Código Rural de la Provincia de Buenos Aires y la reglamentación anual vigente.

Se recuerda que la actividad de caza se encuentra autorizada únicamente dentro del período habilitado, debiendo quienes la practiquen contar con la totalidad de la documentación exigida por la normativa, entre ella la licencia de caza correspondiente, documento de identidad, autorización del propietario del predio donde se realice la actividad y la documentación respaldatoria de las armas utilizadas, respetando además las especies habilitadas, cupos y demás disposiciones vigentes. Como resultado de estos controles, ya se han labrado actas por infracciones constatadas en distintos puntos del partido.

Por otra parte, el personal del Comando de Patrulla Rural de General Viamonte continúa desarrollando de manera permanente tareas preventivas mediante recorridas por caminos rurales y establecimientos agropecuarios, entrevistas rurales con productores y vecinos para conocer sus inquietudes y fortalecer el vínculo con la comunidad, además de operativos de identificación y prevención en distintos horarios y sectores de la jurisdicción.