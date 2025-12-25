Desbaratan una red que venida animales silvestres de manera ilegal: Tortugas, Aves y reptiles

Fruto de una investigación que comenzó en el mes de octubre, la Policía Federal desenmascaró una presunta red de comercialización ilegal de fauna silvestre. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal de Olavarría en una vivienda particular.

La investigación surgió a partir de una denuncia presentada por el Municipio de Olavarría y por el director del Bioparque Municipal “La Máxima”, el licenciado Bruno Vítale, informó El Tiempo de Azul. Los agentes lograron identificar una vivienda donde, a través de redes sociales, se ofrecían aves silvestres, reptiles y animales domésticos sin la correspondiente autorización legal.

Esta actividad representa una grave amenaza para el ecosistema y un riesgo sanitario, debido a la posibilidad de transmisión de enfermedades zoonóticas, agregó Vitale.

Durante el allanamiento ordenado por el Juzgado Federal N.º 1 de la ciudad de Azul, a cargo del juez Gabriel Di Giulio, se constató la presencia de especies de fauna silvestre y animales domésticos en condiciones precarias, que afectaban seriamente su bienestar. Estaban alojados en recintos de tamaño inadecuado, con deficiente higiene, acumulación de materia fecal y una alimentación insuficiente, sin los nutrientes esenciales necesarios para su desarrollo.

En el operativo se secuestraron diez aves y once tortugas. Además, una persona fue detenida e imputada por el delito de resistencia a la autoridad y por infracción a las Leyes Nacionales N.º 22.421 de Conservación de la Fauna y N.º 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales.

Las especies rescatadas fueron trasladadas al Bioparque Municipal “La Máxima”, donde quedaron bajo resguardo y evaluación veterinaria.