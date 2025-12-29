Denuncian una acción de bullying y discriminación para con un joven nuevejuliense

En las últimas horas de la pasada semana comenzó a cobrar fuerza la denuncia en redes sociales por parte de una madre, aludiendo que su hijo, Federico de 19 años, había sido víctima de un violento acto de discriminación por su condición de discapacidad motriz que tiene desde su nacimiento y que se si bien no le ha impedido poder desarrollarse, acciones de bullying y discriminación han causado una severa consecuencia psíquica en la persona.

El hecho fue confirmado por su madre, Pamela Serani, en la mañana de este lunes 29 en el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, quien reporto que el pasado lunes 22 del corriente mes en horas de la madrugada (ver video), un grupo de jóvenes en tres vehículos pasaron por su domicilio y gritando consignas descalificadoras para con su hijo, además de haber lanzado pirotecnia sobre la vivienda.

Serani reconoció que es muy triste lo que se vive. Nosotros empezamos a notar como familia que Fede tenía algunas discrepancias y que había como algunas discusiones, pero siempre entre el grupo de amigos, de grupos y subgrupos de amigos. Yo lo notaba, pero Federico no terminaba de contarme, pero veía en él un movimiento extraño, conto la madre del joven que finalizo su quinto año en este 2025, en el Colegio San Agustín, y donde cursaba con este grupo de jóvenes que lo han agredido con consignas discriminatorias.

La vecina aseguro “los ideadores fueron un par y todos los demás fueron, fueron partícipes y tienen igual responsabilidad, pero que fueron arrastrados y permitieron ser parte de todo eso por una cuestión de mucha impersonalidad también”, apunto la progenitora de Federico.

Las consecuencias en la persona empezaron ya hace unos meses, dijo. Fede no terminó de asistir al colegio porque me decía que no le gustaba estar en el aula, que por ejemplo él había repetido el año, él repitió cuarto año, volvió a ser cuarto año normal, cuando estuvo en quinto año, este año, me dice, no mamá, me dicen, por ejemplo, si estoy en el aula, me dicen, vos ceba mate, y ante su negativa, saltaba alguno diciéndole, sos un inservible, ni siquiera para cebar mate”, reporto la mujer en el dialogo periodístico.

Según la madre, su hijo fue amasando, callando, hasta que un día no había quien lo levante de la cama para ir al colegio. Perdió el año, y un montón de cosas, que nosotros como padres, con Fede tuvimos una larga peregrinación desde el día que nació”, apunto en la entrevista periodística por radio Amanecer.

Dentro del extenso dialogo radial comento que producto de su situación su hijo comenzó a caminar a partir de los cinco años, es una persona con sus limitaciones físicas por lo tanto no es un pibe bravucón, o que vaya a estar buscando pelea, por el contrario, aseguro.

Acerca de la agresión vivida el lunes 22 en su domicilio, Pamela Seriani, informo que su hijo no está en ese momento en la vivienda y relato lo vivido (video) y describió que intento contactarse con los jóvenes, porque los conozco con nombre y apellido, aseguro y agrego, cuando lo llamo a este chico me contestó muy mal, me faltó respeto, en ningún momento tomó conciencia de que estaba hablando con un adulto, mucho menos con la madre de Federico, no le importó nada, me redobló la puesta, diciendo, denuncia.

Los jóvenes en cuestión, son personas que han egresado este año desde el mencionado colegio de la calle Salta y Edison.

Seriani, si destaco que una de las familias con su hijo se acercaron, reconociendo que fue arrastrado por los demás.

La madre del joven informo que el pasado sábado 27 realizo una exposición civil en Comisaría local, donde se dejó asentado capturas de pantallas, mensajes de audios, imágenes y el video. En tanto que aseguro que, en las próximas horas, un asesor legal la estaría asesorando.

Es de destacar que varios medios nacionales y de la región se hicieron eco del echo y han masificado el caso. Donde desde el Municipio de 9 de Julio, la titular de la Secretaria de Desarrollo Social, María Márquez dijo a este Portal, que no tenían conocimiento de una denuncia y que hubiese llegado al Servicio local de la Menor y la Familia.