El Consejo Agroindustrial Argentino, entidad que nuclea a 63 cámaras y entidades que representan a 36 cadenas de valor agroindustriales y al 58% del total de las exportaciones argentinas, así como a las industrias de bioetanol y biodiesel, pidio a legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación en «carácter de urgencia, se trate el dictamen y la aprobación del proyecto de ley de biocombustibles que ya cuenta con la aprobación del Senado.

Segun describe la comunicacion difundida, «este proyecto no es solo una norma técnica; es una herramienta fundamental para el desarrollo nacional que ha sido forjada a través de un amplio proceso de consenso entre gobernadores, senadores, productores, entidades, industria de biocombustibles, así como representantes de la industria petrolera y automotriz.

Es el fruto de un diálogo donde todos los sectores han cedido en sus posiciones particulares en pos de un objetivo superior: que gane el país.

Nuestra visión es clara: esta política es un pilar estratégico en favor de toda la cadena agroindustrial, abarcando desde el azúcar, el maíz y la soja hasta, en un futuro cercano, otros granos con potencial de transformación. Esta ley permitirá que el productor agrícola acceda a nuevas y genuinas oportunidades de mejora y crecimiento, dinamizando la economía de nuestras provincias.

Al mismo tiempo, la sanción de esta ley nos permitirá fortalecer nuestra soberanía energética frente a un escenario internacional cada vez más complejo y volátil. La transición hacia energías más limpias es irreversible, y Argentina tiene el potencial de liderar este camino, agregando valor en origen y generando empleo federal de calidad.

Finalmente, esta iniciativa pone al consumidor en el centro. El usuario que carga combustible para el transporte terrestre en todo el país merece acceder a una energía más eficiente, sostenible y competitiva. Las Provincias podrán, a partir de esta Ley, establecer cortes adicionales de biocombustibles para absorber producción de sus propias jurisdicciones y aprovechar la capacidad instalada.

Señores Diputados, la aprobación de este proyecto es la señal que el mercado, el campo y la industria esperan para invertir y potenciar nuestro desarrollo. Es momento de avanzar.