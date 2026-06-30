Cultura ambiental: Se desarrollan charlas en escuelas del distrito sobre reciclado y separación en origen

La Dirección Municipal de Gestión Ambiental informo que se vienen desarrollando charlas con escolares de distintos establecimientos educativos del distrito, enfocadas en la importancia del reciclado y la separación en origen de los residuos, promoviendo hábitos vinculados al cuidado del ambiente.

En ese marco, se desarrollaron en los últimos días encuentros con alumnos del Jardín de Infantes y del turno tarde de la Escuela Primaria Nro. 13 de la localidad de Facundo Quiroga; así como con estudiantes de primer año del nivel secundario y de de cuarto año de la primaria del colegio “Los Ceibos”, recibiendo estos últimos un certificado de su compromiso para con el cuidado del medio ambiente.

Desde el área agradecieron especialmente a directivos, docentes y alumnos por el compromiso, la participación y el interés en seguir construyendo conciencia ambiental para todos los nuevejulienses.