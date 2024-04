Cuidar los mercados y las instituciones: “Son la base fundamental para impulsar el desarrollo”, pidieron desde una Institución del agro

Durante el acto de remate del primer lote de soja de la campaña 23/24, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) hizo un llamado enfático a proteger los mercados y las instituciones, destacando su rol indispensable en el fomento del sector agropecuario argentino. “Son la base fundamental para impulsar el desarrollo”, aseveró Miguel Simioni, quien estuvo acompañado por el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente local Pablo Javkin.

Ante un nutrido Recinto de Operaciones, el titular de la entidad anfitriona resaltó el rol de la misma en la creación de un ambiente de mercado transparente y justo, donde “cada día, se descubren los precios que otorgan valor a nuestra producción agropecuaria”. Simioni hizo hincapié puntualmente en el andamiaje institucional, -“tan valorado en otros sectores”-, que resulta “esencial” para la celebración de acuerdos. Puntualizó que de los más de 150.000 contratos de compraventa anuales, “solo unos pocos” resultan en un laudo arbitral.

“Estas instituciones no sólo garantizan la transparencia y la previsibilidad en las transacciones comerciales, sino que también fomentan la competencia, la eficiencia, generan precios de referencia, y brindan a todos los sectores, información técnica de calidad para mejorar la toma de decisiones”, resaltó.

Ese crecimiento de la producción en realidad no fue acompañado por la inversión en infraestructura. Hoy lo estamos padeciendo, y ustedes me han escuchado decirlo acá, que dije que ojalá que que me suceda en algún momento pueda decir que una obra empezada se terminó o aquella que no está empezada comienza a hacerse.

En otro tramo del discurso, Simioni subrayó que “en los últimos tiempos se vivió un crecimiento de la producción que no fue acompañado por la inversión en infraestructura”. A propósito de esto, adelantó que junto al Mercado Argentino de Valores, se está “avanzando” en el financiamiento de algunas obras claves para la región: la variante de la ruta 91 en Timbúes y un tercer carril en la autopista a Santa Fe en el tramo Rosario San Lorenzo, entre otras.

Simioni agradeció especialmente a las autoridades provinciales por interesarte en la agenda de asuntos públicos elaborada por las bolsas de Rosario y Santa Fe, donde entre otras iniciativas estaban contenidas estas herramientas.También hizo lo propio con las autoridades nacionales presentes -el secretario de Concesiones Mariao Mirotti y el subsecretario de Puertos y Vías Navegables Pablo Piccirilli: “La presencia de ustedes también acompañan nuestra mirada y el compromiso con el interior productivo”, dijo, para luego referirse al “fundamental” tema de la licitación hidrovía Paraná-Paraguay.

“Entendemos que esta vez, están dadas las condiciones para que el gobierno nacional ponga en marcha el proceso de armado de los pliegos para la licitación, lo que permitiría proyectar obras de infraestructura para los próximos 15 años”, destacó.

Para concluir, Simioni hizo un llamamiento a todos los presentes y a los actores del sector agropecuario a mantenerse unidos y a seguir trabajando juntos: “La agroindustria está preparada para mayor producción, mayor exportación, para traer más riqueza a nuestro país y con una fuente de trabajo de calidad”, aseveró, para finalizar diciendo que “tenemos que creer en el futuro y en nuestro potencial, tenemos que generar los acuerdos, dejar mezquindades para construir un futuro mejor entre todos”.

La palabra de las autoridades

El gobernador Maximiliano Pullaro inició su discurso agradeciendo “profundamente” a Simioni, no solo por la invitación, sino también “porque tuvieron la inmensa capacidad de abrir esta institución prestigiosa” y por “haber hecho a través de la relación permanente con los gobiernos, con las instituciones y con el Estado una institución sumamente cercana que se involucra no solo en los temas de agenda propia sino en los temas que le importan a la ciudadanía en su conjunto”.

Luego Pullaro se refirió a que “los temas que necesitamos discutir y debatir para el futuro de Argentina son de vital importancia”, planteando que “estos deben formar parte de la agenda política y pública, y debemos comenzar a destacarlos desde la provincia de Santa Fe, representando nuestra identidad colectiva y lo que somos. Santa Fe es una provincia productiva, orgullosa de sus raíces y de representar tanto al campo como a la industria. Nos enorgullece decir que somos el campo, pero también somos familias que han pasado de generación en generación siendo productores agropecuarios, donde hoy conviven tres generaciones”, completó.

El intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, planteó que “si Argentina busca un norte y quiere basarse en experiencias que hayan salido bien, las que salieron bien son las que salieron desde el interior productivo”. A renglón seguido planteó: “Si lográsemos alguna vez que el país busque desarrollarse desde el interior productivo y no al revés, no tengan duda que la flecha va a acompañar a la que llevamos desde ese primer lote embarcado y no la que vemos”.

El lote subastado

Luego de los discursos oficiales y las distinciones al productor ganador, Ricardo Tedesco, y a la firma corredora, Agricultores Federados Argentinos, comenzó el tradicional remate con operadores presentes, a cargo de Lucas Ficosecco en su rol de rematados por la firma AFA y Casimiro Reggi como martilleo acompañante, perteneciente a la casa consignataria Reggi y Cia SA.

Durante la subasta, los operadores de las casas corredoras pujaron por el lote, que terminó siendo adquirido por la firma Díaz Riganti Cereales por $ 610.000.

La partida rematada fue de 27.589 kilogramos, correspondiente a la variedad DM Garra. Conforme lo establecido por el reglamento de la Bolsa, recibidores Oficiales de su Cámara Arbitral actuaron sobre la mercadería descargada en la terminal de Molinos Agro, en San Lorenzo.