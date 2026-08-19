CREA Región Sur de Santa Fe: Analizaron las claves de campañas anteriores para evaluar estrategias ante un año “Súper niño”

En busca de compartir información técnica actualizada, para poder evaluar las campañas de grano grueso pasadas y planificar la próxima, se realizó una nueva edición de la JAT sobre Soja y Maíz organizada por CREA Sur de Santa Fe y el INTA Marcos Juarez.

La jornada arrancó con el Ing. Agr. Adrián Rovea asesor de Crea Teodelina y Ascencion, quien compartió la base histórica de la región sur de santa fe que cuenta con 40 años de acumulación de información que hoy resulta de vital importancia para evaluar comportamientos de ambientes, de campañas climáticas, manejos agronómicos y sirven para ubicar situaciones con similitud para afrontar la próxima campaña, que se destaca por ser “niño” y como los ajustes de fechas de siembra, fertilización, napa y ambiente toman relevancia a la hora de definiciones.

Siguiendo en la agenda Ing. Agr. Federico Pagnan AER INTA Justiniano Posse, presentó datos sobre la zona y específicamente sobre nutrición: “los datos de la campaña pasada nos dan que es clave el ajuste nutricional por ambiente. La demanda de nitrógeno está asociada con el nivel de rendimiento que se aspira a alcanzar en determinado ambiente. Ese manejo por ambiente lo determinamos usando muestreos en grilla y mapeo de nutrientes. Para esta campaña que fue muy buena se destacaron híbridos de empresas líderes y licenciados de empresas muy conocidas. Los rindes promedios de maíz esta zona fue récord en toda la historia de la red con híbridos que en promedio estuvieron en los 14.500 kilos.

Sobre la presencia de enfermedades el Ing. Agr. MSc. Enrique Alberione EEA Marcos Juárez contó que encontraron en la zona: roya común del maíz, tizón, mancha blanca (une enfermedad emergente para la zona) y dos más relacionadas con el daño en espiga: carbón común y carbón de la panoja del maíz. “Por lo general estas enfermedades, a excepción de los carbones, se desarrollan cuando hay mucha humedad y temperaturas entre medias y elevadas. Estamos planificando la campaña con pronóstico de año “súper niño”, por eso es de esperar que haya un establecimiento temprano de estas enfermedades. La mancha blanca está asociada a fechas de siembra tardía, pero puede aparecer si hay mucha humedad. En definitiva, el complejo fúngico y bacteriano en maíz está siendo cada vez más importante. Para el manejo tenemos resistencia genética, control químico si se las enfermedades se escapan y la nutrición. Hoy un cultivo mejor nutrido va a enfrentar de mejor manera a las patologías”, aclaró.

Para hablar de soja Ing. Agr. Gabriel Magnabosco Asesor Crea María Teresa contó que venimos de una campaña con rindes extraordinarios. “Se alinearon muchas variables entre ellas mejores variedades, precipitaciones y luminosidad. En el Sur de Santa Fe la región tiene cerca de 155.000 has en esta campaña y las estamos evaluando. Con respecto a las variedades llama la atención que las más sembradas son variedades muy conocidas. A las nuevas variedades el productor las prueba al menos dos campañas para terminar de incluirlas. Cuando arranqué la charla dije, en maíz tenemos muchas explicaciones al rendimiento, en soja no las tenemos. Años atrás se trabajaba de manera similar en muchos sitios y ahora, si se apunta a altos potenciales, hace falta un manejo mucho más artesanal y enfocado”, sostuvo.

La presentación de resultados de ensayos de la RECSO y de CREA estuvo a cargo del Ing. Cristian Ángel Vissani, Coordinador Nacional de la Red de Evaluación de Cultivares de Soja en INTA Marcos Juárez. “La RECSO trabaja junto a empresas evaluando microparcelas para reunir datos genéticos y de rendimiento para los productores, mientras que la red CREA realiza ensayos en franjas para caracterizar y medir el rendimiento de los materiales de su red”, explicó. Entre las conclusiones sostuvieron que se observa un recambio de cultivares: los productores están adoptando nuevas variedades con tecnología Enlist que ofrece una solución clave para la problemática de malezas, manteniendo a la vez un alto potencial de rendimiento. Junto al Ing. Marcos Murgio de EEA Manfredi aportaron al ajuste de genética, grupo de madurez y fecha de siembra recomendó para el próximo año.

La campaña próxima con la mira en el agua:

Al respecto, el Ing. Agr. Adrián Rovea Asesor CREA Teodelina explicó: “Ante un año niño lo primero es medir profundidad de napas. Hace falta saber ahora qué posibilidad hay que mi suelo se encharque o se genere una anoxia. En un suelo sano y apto para el cultivo, los poros contienen tanto aire (oxígeno) como agua, lo que permite que las raíces de las plantas y los microorganismos respiren”. La anoxia en suelos es la condición en la que existe una ausencia total de oxígeno en el medio subterráneo lo que transforma el campo en un “mal ambiente” para el cultivo. “Donde haya riesgo de esto el planteo agrícola debe ser defensivo”, sostuvo.

Sobre esto, el Ing Luis Federico Pagnan agregó: “arrancamos con perfiles cargados y eso ayuda a que los productores se estén inclinando a siembras tempranas. Una vez definida fecha de siembra estamos recomendando ajustar nitrógeno, para eso mostramos curvas de acceso de nitrógeno por ambiente en soja, En maíz temprano también tenemos armado un plan para fósforo, azufre y zinc. Además, hay que considerar que hay híbridos de maíz que son más flexibles que otros en cuanto a su capacidad de compensación.

Manejo de plagas, menos orugas, pero más chinches:

Sobre el tema plagas en soja la Ing. Agr. MSc. Emilia Balbi de EEA INTA Marcos Juárez brindó consideraciones para el manejo de chinches y el escenario actual de orugas. La última campaña se fue dando una transición en el grupo de plagas. Hace tres años atrás el foco estaba puesto en orugas. Eso cambió la presión de orugas disminuyó, pero aumentó la presencia de chinches que atacan directamente el grano y afectan el rendimiento. Para chinches hay menos enemigos naturales que para orugas. Lo que estamos recomendando es evitar que la plaga nos sorprenda y evitar tener que hacer aplicaciones reiteradas por falta de monitoreo inicial.

Hoy mostramos un umbral para aplicación de chinches que nace de muchos años de investigación. Es importante saber que no todas las especies de chinches tienen la misma potencialidad de daño, la más dañina es la chinche de la alfalfa (Piezodorus guildinii). Los umbrales son bajos porque son insectos que dañan directamente el grano. Tenemos umbrales que van desde 0,6 chinches por metro hasta 1,7 cuando el cultivo está más avanzado y la potencialidad de daño es menor.

Polinización en soja, derribando mitos:

Entre los temas menos conocidos por el productor se presentaron resultados de monitoreo sobre polinización en soja. Según explicó el Dr. En Cs. Biol. Pablo Cavigliasso EEA Marcos Juárez: “Hace muchos años que se piensa que la soja es autógama por la forma que se trabajó la producción de soja. Pero ya muchos estudios nos daban a entender que la soja no se arreglaba tan bien a nivel reproductivo. Muchos parámetros cambiar por condicione climáticas, por ejemplo, el tema de la configuración de la flor. Lo que vimos es que la flor de la soja se abre según la temperatura.

Frente a un marco de tropicalización, la flor de la soja necesita de polinización y mejora el rendimiento porque mejora el flujo de polen y llenado de vainas. Tenemos 28 sitios para evaluar lotes con y sin polinizadores y los cambios varían mucho. Mientras mayor calor hace falta más polinizadores. Lo que estamos planteando es estrategias instalando colmenas con apicultores.

Un servicio de polinizaciones de precisión. Se hace un protocolo de trabajo para soja y en los últimos años trabajando con 500 colmenas en lotes de entre 50 a 150 has los resultados son muy positivos. De R1 a R4 tiene que estar la colmena en el lote. Esta estrategia puede incrementar el rendimiento neto de la soja hasta un 30% en condiciones óptimas, registrándose mejoras promedio que suelen oscilar entre el 10% y el 27-30% según el lote, el manejo y la presión ambiental de polen” disparó.