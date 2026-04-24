Cosecha gruesa: Se reduce el área en Soja, y aumenta la proyección de rinde. En Maíz se mantiene en 61 M/ tns.

La cosecha de soja para la campaña 25/26, alcanza el 10,2 % de la superficie apta a nivel nacional, aunque persisten las demoras en la recolección tras los nuevos eventos de lluvias registradas, debido a la falta de piso en amplios sectores de la región agrícola, informo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su Panorama Agricola Semanal – PAS -.

En paralelo, a partir del análisis de imágenes satelitales, se procedió a ajustar la superficie nacional a 17,2 MHa, lo que representa una reducción de -400 mHa sobre la estimación previa.

No obstante, la mejora en la oferta hídrica desde mediados de febrero sobre Córdoba, el oeste de Buenos Aires y ambos Núcleos ha impulsado los rindes de soja de primera por encima de lo esperado. Sobre el Núcleo Norte los rendimientos cosechados semanales promedian 39 qq/Ha, mientras que en el Núcleo Sur alcanzan los 42 qq/Ha, valores que se ubican por encima del promedio.

Bajo este escenario, los rendimientos permiten compensar la caída del área y elevar la estimación de producción en +100 mTn, alcanzando una nueva proyección de producción de 48,6 MTn.

Maiz

En el PAS, tambien se informo sobre la cosecha de maíz, la cual continúa avanzando a nivel nacional y alcanza el 26,5 % del área apta, con un rinde promedio de 86,9 qq/Ha. Las precipitaciones registradas en los últimos días han demorado el avance de las labores, a la espera de una mejora en las condiciones de piso que permita retomar el ingreso a los lotes.

Asimismo, colaboradores de varias regiones reportan que comienza a priorizarse la cosecha de soja. A nivel regional, los rindes se ubican en 100 qq/Ha en el Núcleo Norte y en 95 qq/Ha en el Núcleo Sur. En cuanto al maíz tardío, el 30 % del área ya se encuentra en madurez fisiológica, mientras que el resto de los planteos transita etapas de llenado de granos.

En este contexto, la condición de cultivo se mantiene mayormente favorable, con el 98 % de los lotes entre Normal y Excelente. Frente a este escenario, sostenemos nuestra proyección de producción en 61 MTn.

Girasol

Por su parte, la recolección del girasol continúa avanzando lentamente sobre el sur del área agrícola, como consecuencia de las recurrentes lluvias, que demoran el secado y dificultan el normal desenvolvimiento de las labores, tanto por falta de piso como por la reducida transitabilidad de caminos. Luego de un progreso intersemanal de solo 1,4 p.p. se encuentra cosechado el 91,3 % del área apta, y la reactivación de las labores quedará sujeta a la evolución de las condiciones climáticas en los días venideros y de la recuperación de las condiciones de trilla. El rendimiento se

mantiene estable en 23,6 qq/Ha, sosteniendo la proyección de producción en 6,4 MTn.

Sorgo

Finalmente, la cosecha de sorgo granífero continúa avanzando y, luego de un progreso interquincenal de 3 p.p., alcanza el 18,5 % del área nacional apta, con un rinde promedio de 46,8 qq/Ha. No obstante, las labores de recolección continúan demoradas como consecuencia de las lluvias mencionadas en zonas como el Centro-Norte de Santa Fe y el Centro-Este de Entre Ríos, donde se venía concentrando el avance. En lo que respecta al desarrollo del cultivo, la mayor parte del área transita etapas finales de llenado de grano y, en términos generales, presenta una condición de

cultivo entre Normal y Excelente, lo que permite sostener nuestra proyección de producción en 2,9 MTn.