Corrientes pone a prueba el potencial productivo de los búfalos

Corrientes presenta condiciones particularmente favorables para la producción bubalina. Gran parte de su superficie está caracterizada por ambientes subtropicales con altas temperaturas, abundantes precipitaciones y extensas áreas de esteros, bañados y campos bajos. Estos suelos, que suelen presentar limitaciones para otras actividades ganaderas debido al anegamiento temporal, pueden ser aprovechados por los búfalos gracias a su capacidad de adaptación y aprovechamiento de forrajes en ambientes húmedos. Esta combinación de clima y recursos naturales convierte a la provincia en uno de los principales territorios para el desarrollo de la actividad en el país.

Por esto, un equipo de especialistas del INTA estudia el desempeño del búfalo como una alternativa capaz de aprovechar esos recursos. El trabajo es posible gracias a que la estación experimental posee el único rodeo bubalino propio del INTA y puede realizar evaluaciones a campo en condiciones representativas del territorio.

“La investigación abarca manejo, reproducción, alimentación, adaptación y comportamiento productivo”, señaló Luis Gándara —especialista en ganadería del INTA Corrientes—, quien anticipó que, aunque los resultados todavía son preliminares, el seguimiento sistemático del rodeo permite construir información local sobre la especie y evaluar estrategias en un ambiente concreto, un insumo necesario para orientar decisiones de productores y técnicos.

La unidad experimental está integrada por 18 bubillas, 23 madres, 18 bucerros y un macho reproductor o butoro. “La presencia de diferentes categorías y etapas productivas amplía las posibilidades de observación y comparación de prácticas de manejo a lo largo del ciclo”, indicó Gándara

El principal resultado alcanzado hasta el momento es la consolidación de una plataforma estable de investigación que permite sostener experiencias de campo y reunir datos propios. Ese conocimiento busca contribuir a sistemas bubalinos eficientes y adaptados al territorio, además de aportar herramientas para quienes analizan incorporar o fortalecer esta producción.

Con esta capacidad, Corrientes reúne condiciones para consolidarse como un centro de referencia para el desarrollo de la actividad bubalina en la Argentina. “El enfoque no plantea reemplazar la ganadería bovina, sino complementar y diversificar los sistemas productivos mediante el uso de ambientes con características diferentes”, aseguró Gándara.

Un congreso para hablar de búfalos

La producción bubalina tendrá una cita internacional del 8 al 10 de octubre en el 1.er Congreso Internacional Bubalino y la 1.ª Expo de la Asociación Búfalos del Iberá 2026. Bajo el lema “El búfalo, de Corrientes al mundo”, el encuentro reunirá a productores, profesionales, investigadores y especialistas de la Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia.

La agenda incluirá producción de carne y leche, sanidad, reproducción, genética, sistemas productivos, eficiencia, innovación y sustentabilidad. La organización está a cargo del INTA Corrientes, la Asociación Búfalos del Iberá, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, el Gobierno de Corrientes y la Municipalidad de Ituzaingó. La convocatoria busca poner en diálogo la evidencia generada en el territorio con experiencias de otros países y reforzar el papel de la provincia en el desarrollo de la actividad.